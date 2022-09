Covid: No hay anticuerpo sin vacuna un año después de la infección

(ANSA) – Roma, 19 de septiembre – Un año después de la infección por SarsCoV2, el 35,8% de las personas no vacunadas ya no tienen anticuerpos detectables. Esto ocurre en sólo el 2,1% de las personas vacunadas. Esto es lo que se desprende de una investigación realizada por el Instituto Internacional de Barcelona sobre más de mil personas y publicada en la medicina BMC.

La investigación midió los niveles de anticuerpos IgM, IgA e IgG en 1.076 adultos catalanes por primera vez entre junio y noviembre de 2020 y una segunda vez entre mayo y julio de 2021. “Intentamos evaluar la seroprevalencia en personas vacunadas y no vacunadas, y la duración de la respuestas de anticuerpos inducidas por infección, vacunación e identificación de determinantes clave de las respuestas de anticuerpos inducidas por la vacunación”, explicaron los investigadores.

La investigación encontró que más de un tercio (35,8%) de las personas que tenían covid-19 pero que no habían sido vacunadas tenían niveles indetectables de anticuerpos un año después de la infección. La proporción fue mayor entre las personas mayores de 60 años y los fumadores. De los vacunados, solo el 2,1% no tenía anticuerpos después de 1 año.

Además, el equipo descubrió que los niveles de anticuerpos eran significativamente más altos en los vacunados que también tenían la infección en comparación con los vacunados.

“Nuestros datos confirman la importancia de vacunar a las personas aunque hayan estado previamente infectadas y confirman que la inmunidad híbrida es superior y dura más”, dijo Mariana Carraccilio, la primera signataria del estudio.

