Ignazio Moser rompe el silencio sobre su problema de salud

Ignazio Moser Decidió interrumpir la secuencia de fotos brillantes para informar a sus seguidores que tenía que mantenerse alejado de las redes sociales, por una razón muy grave. Choice ha expandido la blogosfera y las noticias en las últimas semanas.

El ex ciclista, exponente de la última generación de Dinastía musher, había declarado en Instagram que había descubierto un problema de salud: para el atleta, un ex competidor deFamosa isla y GF VipEl caso era prioritario y mucho más relevante que sus compromisos profesionales. En las últimas semanas, hemos experimentado una presencia mucho más reservada y distante de Ignazio Moser, si no está en eventos conjuntos con su pareja, Cecilia Rodríguez, hermana belin.

Ignazio Moser: el parásito intestinal le causó problemas

Evidencia de la voluntad de vivir una vida más conservadora y centrarse en el problema de salud que, según Moser, fue causado por un parásito intestinal.

«He contraído un parásito intestinal», reveló, a raíz de una pregunta de un fan.

Ignazio Moser Se muestra más tonificado y con menos esfuerzo que las recientes fotos publicadas en las que muestra un físico menos curvilíneo.

«¿Has superado este maldito problema físico?» Pregunta por un seguidor y responde:

«Yo diría que sí, todavía no entendemos dónde y cómo conseguí este parásito intestinal, pero lo importante es que esto se supere ahora. Vuelvo a comer y entrenar como antes y más que antes … Definitivamente lo recordaré». como mi experiencia… «.

Ignazio Moser, 10 kg menos

Este problema de salud ha tenido sus efectos, como lo evidencia el mismo musher: Ignacio Perdió 10 kilogramos y sufrió, incluso a nivel físico, las consecuencias de la presencia de este extraño en su cuerpo. Ahora, como él mismo dijo, es el momento de hablar de ello en el pasado y de recuperar la forma y una mayor serenidad.

