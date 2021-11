Nápoles, Coulibaly: Insigne es historia, quiero el Scudetto en memoria de Maradona. Gracias Chiellini e Irati … ‘| primera página

Calido Coulibaly, defensor de Nápoles, una extensa entrevista con micrófonos dazn. Estas son sus palabras:

Fotografía – «Siempre he tenido amigos cercanos que vienen a verme y no los quiero cambiar. Siempre he hecho de todo con ellos, he crecido con ellos y me dije que la gente que me conoce debería hacerlo como el de ellos. Lo más importante es ser humilde, la gente debería mirarme como Kalidou Koulibaly, el niño pequeño que fue a la escuela y jugaba con sus amigos y no como el futbolista famoso. Para mí eso es importante «.

Ciudad – «La gente hace que esta ciudad sea mágica, Nápoles tiene algunos lugares hermosos. Cuando me levanto por la mañana, tengo la suerte de ver el paseo marítimo, el Vesubio, Capri. Aquí, si vas al centro de la ciudad, conocerás a todos los aficionados cariñosos, entiendes la importancia del club para mí de la ciudad. En mi opinión sueñan y duermen y comen el Nápoles, así que lo ves desde el primer día que llegas. Lo que siempre me han dicho es que cuando llegas a Nápoles lloras dos veces cuando llegas y cuando te vas «.

el equipo – «Todos nos conocemos, nuestras familias han estado saliendo durante años. Salimos a cenar un par de veces, así que esa es nuestra belleza, vivimos bien juntos. Y cuando escucho a otras personas hablar de sus equipos, noto que hay No hay comparación, nadie vive como nosotros en Nápoles. «Creo que es muy importante y se refleja en el campo».

niño – «Con Ghulam hice un trabajo caritativo en el hospital y otros eventos también. Encontramos estudiantes en la escuela. Considero a Ghulam un hermano».

Juego – «Es genial. Cuando llegué a Nápoles, fue la primera persona con la que compartí habitación. Me enseñó un poco de italiano. Recuerdo que estábamos en la cama y siempre corrigió mis palabras. Luego fue extraordinario en el campo Todos sabemos lo jugador que es y la importancia que tiene. «Con él en el Chelsea y en la selección italiana. Disfruté mucho jugando con él, nos miramos y descubrimos que era un gran jugador».

Insignia – «Lorenzo es la historia del Napoli, es un jugador muy fuerte que siempre lo ha hecho bien y me gusta mucho. También es una persona maravillosa. ¿Camina? Nunca lo dice, lo hace y esa es la razón». la belleza de eso. Él, yo estoy muy cerca de él y cuando estamos en la selección nacional a menudo estamos juntos por teléfono, nos llamamos. No sé si me enseñó el Nápoles, pero la palabra que siempre digo es ‘ fratmo ‘Entiendo muy bien el italiano y trato de entenderlo «.

Infancia – «Nací en Francia de padres senegaleses. Mi padre era carpintero y mi madre era camarera. Estaba rodeada de mucha gente de origen extranjero y de diferentes nacionalidades pero todos hablamos francés. Todos éramos hermanos y una gran familia». Muchos amigos solían venir a casa a la comida senegalesa, y mi madre se estaba preparando. En casa solo hablábamos senegalés, pero fuera del francés, ya era bilingüe cuando era niño y quiero transmitir esto a mis hijos porque me hizo crecer. Subir más rápido. Lo más especial que recuerdo está relacionado con el fútbol. C «Fue Francia y Senegal en 2002, tuve la suerte de verla en la escuela y cantamos para ambos equipos. Fue un momento hermoso. Registro de Baba Bouba Diop. Mi profesor de clase era mi entrenador de fútbol y nos sorprendió porque estábamos en los cuadernos y nos puso a correr encendiendo la televisión. Hermoso momento. Al final del partido, turcos, franceses, senegaleses y árabes bailan de alegría, un momento que nunca olvidará «.

Nacional – «Es una opción en la que he estado pensando todo un año, ya sea jugando para Senegal o Francia. Luego, con la ayuda de mis padres, la decisión fue casi natural. Cuando estoy con los otros jugadores, me siento en el familia. Nunca me he arrepentido, ni siquiera en 2018 cuando gané Francia con el Mundial. Quizás si hubiera estado allí no hubiera llegado a la copa, creo en la suerte de la gente. Se lo merecían y yo soy Muy feliz por ello Francia pero espero plantearlo algún día con Senegal ”.

Senegal – «¿Por qué somos Leones de Teranga? Teranga es una tierra de bienvenida, todos deben sentirse como en casa. Cuando llega un invitado, queremos que se sienta como en casa. Tuve la suerte de traer a dos amigos de Nápoles a Senegal y cuando Llegaron allí se sorprendieron porque dijeron “Mira, te tratan mejor que con los suyos”. Les dije que este es el espíritu de Teranga, tienes que sentirte como en tu familia, en casa. Misión cumplida . »

Spalletti – «Nos dio mucho sobre todo en la mentalidad. Siempre respetó al Napoli. Lo primero que dijo fue que debería encontrar el problema de este equipo porque no es normal que no ganaran y eso inmediatamente nos dio una señal porque si alguien desde afuera dijo eso, significa que tenemos mucho potencial, lo mejor es que tuvo la humildad de decir que el trabajo del señor Gattuso ha sido muy bueno, ha hecho muy buen trabajo y que no está aquí para no Todo menos para dar más cosas. Mis compañeros siempre me dicen que cuando hay entrenador es Mi padre, y lo mismo se ha dicho de Gattuso. En mi opinión, deberíamos preguntarle más a Spalletti ”.

Líder Spalletti me llama ‘Su Majestad’, el ‘Capitán’, un poco en todo porque dice que soy capitán pero hago lo que creo que es correcto. Si tengo que ayudar al equipo, lo hago, he estado aquí desde hace 8 años. Siempre estoy disponible. Cualquier jugador que me pida ayuda lo ayudaré con mucho gusto. Me doy cuenta de que si jugamos con el Napoli jugaremos para toda una ciudad, para millones de personas porque el Nápoles es una gran ciudad y tiene millones de aficionados en toda Italia. El mundo. Cuando salgamos al estadio, debería ser 200-300% «.

Cine – «Tuve que hacer una película del Oeste que fuera Spalletti Cowboy porque podría tener una actitud ambigua contra las reglas. ¿Un título para una película sobre Nápoles 2021/22? Ciertamente en memoria de Maradona, tal vez con el Scudetto sería más hermosa.»

Maradona – «Cuando una leyenda como Maradona dice palabras que son importantes para ti, es un orgullo, no es algo que muchos puedan disfrutar. Tuve la suerte de recibir palabras de agradecimiento. Le envié una remera y le dije le estaba esperando en Nápoles. Tuve la suerte de verle cuando jugamos contra el Real Madrid y estoy muy contento con eso «.

OSIMHEN – «Su primer año fue duro. Nadie esperaba el nivel que tiene hoy pero nunca terminó de fingir, tiene mucho que ver la gente temporada tras temporada. Es un chico muy tranquilo y humilde que te hace reír y bromea con sus compañeros de equipo». especialmente con Manolas. Cuando marca un gol baila Con Insigne. Es una persona extraordinaria y quiero ayudarlo a lograr lo que quiere porque se lo merece. Siempre está disponible para todos y esa es la belleza que muestra. Le digo la editorial . Spalletti lo subió, cuando llegó y de inmediato se paró detrás de él, lo empujó a mejorar lo que no estaba funcionando bien. Gattuso lo ayudó mucho, le dio mucha confianza y fuerza. Hoy esta combinación da sus frutos ”.

Benítez – «En mi primer día aquí, almorcé con Benítez. Me puso once tazas frente a mí y me mostró los movimientos del zaguero. Con él fue genial para mí porque era mi primer año en Italia y me ayudó mucho. En los primeros seis meses me hizo jugar mucho y luego me fui a la cancha menos después del descanso. Me explicó que el fútbol italiano es muy diferente al que yo conocía y le agradezco mucho lo que hizo. porque me hizo crecer mucho. También colgué el teléfono dos veces. Recibí una llamada cuando estaba en Genk, estaba hablando en inglés y dijo ‘Soy Benítez’, pero pensé que era un amigo mío que Tenía todos los días y tenía que venir a buscarme. Cuando mi manager me llamó para decirme que era realmente él. Entonces me disculpé, creo que cientos de veces «.

Racismo – «Al principio es difícil, piensas que te equivocas al gritar que alguien te ha lastimado. Pero lo bueno es que la ciudad te recuerda que no estás equivocado y que eres la persona adecuada. Este problema se puede combatir más. lo haremos. Veo que hemos progresado en comparación con años pasados. Chiellini me llamó, y lo amo tanto. Solo en el campo cuando lo enfrento no puedo ser su amigo (risas, editor). una persona maravillosa y siempre me ha defendido en todos los frentes. Me dio consejos como jugador y como hombre. Lo lamentó mucho y se disculpó en nombre de toda Italia. Al final es una batalla que todos tenemos que pelear y él siempre me dijo que estaba conmigo. Me ayudó a seguir adelante. Es una buena señal para el futuro «.

radio – “Le tengo mucho respeto al árbitro Irrati, en ese Lazio-Napoli hizo un gesto muy fuerte porque vino con mucha calma y me dijo ‘Si hay algún problema, paremos el partido’. Tengo que agradecerle por darme la fuerza para empezar a luchar realmente contra esta discriminación. Y se lo debo a él. «También al hombre que soy hoy».

la máscara – «Cuando llegué al estadio y vi a toda la afición en mi cara me sorprendió tanto, no me lo esperaba. Somos 22 en la cancha y todos estos aficionados llevan mi máscara, me apoyan y se ponen de pie. Esta afición siempre me ha animado y quiero darles algo. Espero hacerlo. Eso es en el campo, pero me gustan mucho también fuera del campo. La gente es para mí «.