“¡La tendencia es censurar todo!”: Alfonso Signorini es engañoso

El director intenta impulsar la historia, pero el público es consciente de la verdad: Signorini lo hace para crear algo de dinámica en casa.

Estos son los días en los que todo el mundo sigue preguntándose por qué parece tan obvio Manuel ya no soporta a Lulu, Pero nadie está haciendo nada para detener la situación, todo lo contrario.

Incluso durante el último episodio GF Vip. Comandante Aumentó la dosis e inmediatamente anunció que por la noche volvería a hablar de Manuel y Lulú.

No siempre podemos escuchar todos los discursos porque el director sigue censurando las respuestas de Manuel, Especialmente la muy sorprendente, pero no es la primera vez que los autores intentan secuestrar cámaras en otros lugares para manipular el pensamiento de la audiencia.

Es una versión donde no nacen parejas, no hay atracciones dentro de la casa y La única obsesión confiable sobre la que Lulu se alimenta es el nadador.

Una relación enferma es insoportable incluso para el propio niño, pero el director sigue presionando porque es muy popular entre el público.

Sin embargo, ahora parece que los espectadores lo han entendido todo, y también lo han revelado en Twitter: Durante la noche, Manuel habló con Aldo de Lolo sin micrófono y algunas de las frases fueron claras y nítidas. Veamos exactamente qué pasó.

Alfonso Signorini empuja la historia entre Lulu y Manuel, pero no aguanta más y se desata con Aldo

«¡Es reconfortante para ti no creerlo tan obviamente porque tienes que culpar a alguien! ¿Le mostraron cartas en el almacén donde dijo que se detuviera? No y luego Hágase dos preguntas que # Jajajajajajajaja Manuel no esta jugando contigo« Explica un comentario en Twitter, luego dice otro en su lugar: «Querido, ¿lo intentaste de nuevo entonces? ¿Qué daño causa? ¿Pero entendiste que censuraron los discursos donde Manuel dice detente para hacerte creer en la historia? Pure Lulu no se desespera porque sabe.

En definitiva, muchos han llegado a comprender que está la mano de Alfonso Signorini y los autores que siguen enfatizando esta dinámica cuando Manuel le dice repetidamente a Lulu que está lleno de ella.

Hasta anoche, hablando con Aldo, Givino repitió el mismo concepto: no pasó nada entre ellos, Inmediatamente se da cuenta de que Lulu no es adecuada para él, pero ella todavía está obsesionada.

Sin micrófono, Manuel Aldo contó lo sucedido: «En el mercado todavía me pides otra oportunidad … pero ya es suficiente (…) sale y luego dice «gracias», pero no es como si te dije lo mejor que pudiste escuchar .. (risas).«

En ese momento, Aldo, sorprendido, le explica al niño que las personas a menudo toman palabras basadas en lo que quieren escuchar para eliminar la realidad que no quieren escuchar.