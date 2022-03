ID @ Xbox Showcase para marzo, nueva fecha y hora del evento anunciadas – Nerd4.life

microsoft Anunciado Nueva presentación de la serie Identificación @ Xbox marzo de 2022, que dejará espacio para muchos más juegos que llegarán a Xbox Series X | S, PC y Xbox One, con un enfoque particular en aquellos que se incluyen en el programa [email protected]

Se realizará el nuevo [email protected] Showcase 16 marzo 2022 a las 19:00 Italiano, o el próximo miércoles, con una gran cantidad de avances, actualizaciones, jugabilidad e información sobre los diversos juegos que llegarán en el próximo período para Xbox y PC.



Afiche del evento ID @ Xbox Showcase de marzo de 2022

No hay información exacta sobre los contenidos, por supuesto, pero algunos de los títulos ya los podemos ver en los gráficos de presentación y en lo que Microsoft informó en Xbox Wire.

Entre los títulos disponibles están Tunic, Trek to Yomi, y no hay Light and Shredders, o todos los juegos llegarán en marzo de 2022, por lo que podemos esperar una actualización general de la próxima alineación específicamente con respecto a juegos indiosexcluyendo sorpresas y presentaciones de cosas más lejanas en el tiempo.

El programa [email protected] está creado por Microsoft para brindar soporte en la producción y publicación de juegos en Xbox y PC, por lo que se trata principalmente de títulos de equipos independientes, pero no es seguro que estos sean necesariamente pequeños, dado que incluso los títulos son medianos. dentro del programa.

Así que estemos atentos y apuntemos al 16 de marzo a las 19:00 para ver cuál será esta nueva oferta de Microsoft, considerando que es probable que se trate de actualizaciones del juego. Próximamente en el próximo período Y no es enorme en tamaño, en su mayoría (si no exclusivamente) indie.