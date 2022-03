Guerra ruso-ucraniana, Schroeder vuela a Moscú con la autorización de Kiev e intenta mediar con Putin. Frost Shoals (que no ha sido reportado)

La excanciller alemana también quiere hacer un intento Gerhard Schroeder. gran amigo vladimir ponlo adentrolo repudió en Alemania Por no desmarcarse del Kremlin tras la invasión de Ucrania, voló el lunes Estanbul Para encontrarse con una delegación ucraniana, luego esperó dos días y partió hacia moscas Para reunirme con el presidente ruso e intentar mediar. detección de fondo Políticoque cita una fuente estrechamente implicada en esta guía para negociar. Debido a esto, según el informe del periódico: Kiev habría pedido Schroeder Intentar negociar con Putin para conseguir al menos un alto el fuego. Iniciativa gestionada por Rustam Amirov Parlamentario y miembro de la delegación ucraniana que participó en las conversaciones en Bielorrusia. pero de ella Berlín no estaba al tanto de esto.al menos según la reconstrucción Construir: Una versión respaldada por «No pienso comentar» en la que el actual asesor ha Olaf Schulz Respondió a una pregunta de los periodistas al margen de la Cumbre Europea de Versalles.

SchroederPor otro lado, sigue siendo uno de los pocos que Putin puede recibir en Moscú: es el jefe del consejo de supervisión del gigante petrolero Rosneftal frente del proyecto del oleoducto corriente norte 2 Y no renunció a su próxima entrada en plataforma de supervisión para gazprom. Todo aquello a lo que no quería renunciar ni siquiera tras el ataque ruso a Kiev, a pesar de estar una semana en Alemania fuerte la presión. Por otro lado, el excanciller habló públicamente una sola vez sobre el conflicto, contento de exigir el fin de la guerra lo antes posible pero sin llegar. condena Presidente Putin. Este cargo le valió tantas críticas que algunos de sus más fieles colaboradores fueron dejar De las tareas que realizaron junto a él y dirigieron Velocidad para manualidades reales advertencia En sus saludos.

Sin embargo, las relaciones con Moscú están bien establecidas y datan de poco tiempo. después 2005, cuando Schroeder dejó la Cancillería después de 7 años. Lo tiene desde carrera rentable Desde vestíbulo Siempre en el campo de la energía, culminando en un proyecto corriente norte 2Hace poco congelado por el gobierno alemán como primera respuesta a las amenazas de Putin (que luego se hicieron realidad). Precisamente por estas razones, el gobierno ucraniano habría identificado a Schroeder como la persona adecuada para intentar construir un «puente» con Putin, escribe. Político. Primeros contactos el viernes pasado, luego viaje a Turquía para encontrarse con Omerov y recepción desde Kiev los puntos principales para discutir con Putin. Finalmente, el vuelo a Moscú fue pospuesto para el miércoles.

Según un informe de Políticoincluso fue el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky Mencionar el nombre de Schroeder para buscar en las negociaciones con el Kremlin. El periódico citó fuentes Construir Sin embargo, aseguran que estas iniciativas no son acordadas con el gobierno de la Canciller Olaf Schulzque no hubiera sido ni siquiera el conocimientoPor otro lado Partido Socialista Democrático Pertenece a Schroeder. La respuesta de Schulz a quienes le pidieron un comentario sobre la misión de su antecesor fue breve: «No tengo intención de comentar». Entre los cancilleres europeos, el nombre de otro ex canciller se ha vuelto más famoso, Ángela Merkel, como mediadores potenciales. Quién sabe si no fue Schroeder, que conoce muy bien los intereses (al menos económicos) en juego y el presidente Putin, que es capaz de encontrar primer punto de apoyo Para empezar realmente las negociaciones.