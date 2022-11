Ibrahimovic en Globe Soccer: «Milán, creemos en el Scudetto». Maldini recompensa y Masara

El técnico rossoneri recibió elogios con Massara: «Con Leao no se podía cerrar antes del Mundial». Zlatan: «No hay favoritos contra el Tottenham, tienes que sentirte cómodo en ese momento»

Tiempo de celebración en Dubái: En la 13ª edición de Globe Soccer, el encuentro anual dedicado a los operadores del mercado, en presencia de representantes de ligas, federaciones, instituciones y clubes, se entregan varios premios. Entre otros: Mejor Jugador, Mejor Jugador, Mejor Club Masculino y Femenino, Mejor Entrenador, Jugador Emergente y TikTok “Jugador del Año”.

Maldini recompensa y Masara – Para la categoría de Gerentes, un prestigioso honor para Paolo Maldini y Frederic Massara: el entrenador y entrenador del AC Milan ganó el premio al ‘Mejor Director Deportivo’, por delante de Giuntoli de Napoli y Ward de Liverpool. Maldini luego habló con Sky: «Los jóvenes tienen que ser entendidos, no podemos confiar solo en nuestra experiencia, tenemos que aplicarla en los tiempos modernos -mis palabras-. Siempre hay mucha presión sobre mí como futbolista y sobre hijos míos, nunca he experimentado la ligereza que los jóvenes pueden llevar en algunos momentos”. Luego por el presente: «¿El desafío del Milan-Napoli por el Scudetto? Recuerdo muy bien los años en que él era hermoso para el fútbol italiano… Somos dos veces campeones del mundo, con Maradona. Para nosotros fue el comienzo de 25 años de Napoli ha eclipsado a los demás hoy «Solo somos -2 en comparación con la temporada pasada, pero somos -8 de ellos, por lo que tenemos grandes ventajas. Todo está en manos de Napoli, que tiene esta ventaja. Pero para el campeonato largo lucharemos hasta el final». Un chiste también sobre la eterna duda de la renovación de Rafael Leao: «Queríamos terminar antes del Mundial, no se pudo». Entre los agentes, el premio a la mejor operación del año fue para Rafaela Pimenta por el traspaso de Haaland del Dortmund al Manchester City. El agente brasileño dedicó el premio a Mino Raiola: «No hubiera sido posible sin Mino». READ Milan y Chelsea, cinco jugadas de Pioli para frenar a los Blues

Las palabras de la inocencia – Entre los invitados está Zlatan Ibrahimovic, que espera con impaciencia su regreso a las canchas a principios de 2023. Y que confiesa junto a Sergio Ramos, la noche en que recibió un premio a su carrera («Pero su carrera aún no ha terminado, er, relájate … ¡Todavía estoy jugando!”). Entre provocaciones y risas, el carismático delantero del Milán abre un libro de recuerdos, pero mira al futuro con más pasión que nunca. “Los jugadores jóvenes que se fortalecen enseguida son un privilegio para algunos equipos importantes que tienen más dinero para gastar. Pero al final las inversiones hacen crecer a todos -explica-. Los clubes sin dinero tienen que trabajar de otra manera, de la manera más inteligente. Usa jugadores experimentados para ayudar a los jóvenes a crecer. Luego, por supuesto, si eres del PSG, creas un equipo de ensueño». Sobre la Copa del Mundo: «Es difícil no estar en Qatar. Tal vez veré todos los partidos. O tal vez me veré entrenar». A nivel personal, Zlatan siempre tiene la misma ilusión: «La pasión es lo que te hace seguir. Tengo 41 años, si no tengo pasión no puedo sobrevivir. Todo va rápido, siempre tengo que trabajar duro, entrenar». , recuperar. Pasión, pasión, pasión. Cuando pierdes la pasión, pierdes la disciplina. Mi verdadera inspiración es Muhammad Ali, pero si tuviera que elegir un jugador para ser un modelo a seguir, diría que Ronaldo es el fenómeno, porque hizo Soy un apasionado del fútbol».

Entonces Ibra recuerda la anécdota del primer encuentro con Fabio Capello: «Me hizo grande, pero también me rompió… Cuando llegué a la Juventus, el primer día estaba emocionado de estar finalmente en un gran equipo. Veo a Capello y Saludos, buenos días señor. Gazzetta dello Sport, no me buscó y no me contestó. Después de 10 minutos todavía estaba esperando… Aprendí mucho de él, me enseñó disciplina». Mirando hacia atrás en su larga carrera: «Tuve la oportunidad de jugar con y contra los mejores jugadores del mundo. En los mejores clubes. Hice todo para sacar lo mejor de mí. Algunos dicen que podría haber hecho más, pero qué ¿Competía de niño? Claro. ¿Por qué ser bueno, si puedes ser el mejor?” Luego, Ibra hizo algunas declaraciones a Sky sobre el Milán: “Nos hemos desarrollado como equipo, Maldini y Massara han hecho un gran trabajo. Siempre creemos en el Scudetto, ¿por qué no creerlo? Napoli lo hace mejor «Se puede ver en la clasificación. Pero la segunda parte del año es más importante que la primera. La Champions siempre es difícil… ¿El partido contra el Tottenham? Es una parte, no hay favoritos, tienes que sentirte bien en ese momento». READ Se ha programado una reunión entre las partes sobre el caso Insigne-Toronto

Más premios – Estos son los premios que se entregan en los Globe Soccer Awards. El Real Madrid, que ganó cuatro trofeos esta temporada, incluida la decimocuarta Champions League y el título de LaLiga, es el mejor equipo en 2022: como resultado, Carlo Ancelotti es el mejor entrenador. Y el marcador completo para los blancos: tras el Balón de Oro, Karim Benzema también se alzó con el galardón en Dubái. El premio al Jugador Joven agrada al Napoli: Victor Osimhen se lo lleva a casa. Los fanáticos en TikTok están coronando al jugador del Liverpool Mohamed Salah.

Galliani – Adriano Galliani también estuvo entre los invitados de la velada: «El presidente Berlusconi y yo también tratamos de promover el fútbol, ​​con 29 trofeos en 31 años con el Milán, sus palabras. Y ahora hemos logrado llevar a Monza a la Serie A en 110 años».