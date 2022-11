MIUI 14: Aquí Xiaomi actualizará a Android 13

2022 es el año del debut de androide 13 «Tiramisù» y estará entre los primeros productores en adoptarlo xiaomi, así como muchos dispositivos Samsung, OPPO, OnePlus, Realme y vivo. fuimos testigos debut oficial Por parte de Google, precedida por la primera fase de pruebas beta, y entre 2022 y 2023, comenzará el lanzamiento de la actualización estable por parte de varios jugadores en el mercado de Android. Pero esperando saber la actualización oficialmente Interfaz MIUI 14Ya podemos dibujar uno lista de formularios El cual deberá actualizarse en base a la política de actualizaciones que suele mantener Xiaomi.

Última actualización: noviembre de 2022

Estos son los smartphones Xiaomi, Redmi y POCO que se actualizarán a MIUI 14 y Android 13

Novedades en Android 13

Premisa: Android 12 ha sido una de las actualizaciones principales más importantes que ha lanzado Google en los últimos años, y con Android 13 no hay grandes contratiempos. Hablamos de una actualización que corrige y mejora lo ya visto en la versión anterior, con algunos menores pero no necesariamente triviales para este propósito. Especialmente desde un punto de vista gráfico, Android 13 no cambia mucho en comparación con Android 12, incluso si MIUI de Xiaomi jugará un papel muy importante en esto. El sistema se ha enriquecido material ustedAhora con la posibilidad de elegir entre varios matices de color.

Android 13 presenta soporte nativo para LE Audio Bluetooth Y la capacidad de configurar diferentes idiomas para aplicaciones específicas, en lugar de dejar que el idioma del sistema se aplique a todos. Además, el usuario podrá elegir si permite o no que la aplicación envíe notificaciones cuando se inicie por primera vez, en lugar de tener que intervenir más tarde.

En materia de privacidad, entre las novedades de Android 13, hay una importante protección de exposiciones. En lugar de dar permiso a la aplicación para acceder a todas las fotos y videos en la memoria, la API Photo Picker solo permite el acceso a los archivos que elijamos.

¿Cuándo llegará Android 13?

Después de las fases de Vista previa del desarrollador y Prueba beta, para permitir que los desarrolladores trabajen a la luz de la actualización oficial, Android 13 se lanzó oficialmente en un mes. Agosto. En este punto, la pelota pasa a los distintos fabricantes, incluido Xiaomi, que tendrán que trabajar en los puertos de sus dispositivos. De momento todavía estamos en fase de pruebas beta en algunos modelos, por lo que solo queda esperar a que empiecen las primeras actualizaciones estables.

¿Llegará Android 13 con MIUI 14?

Cuando hablamos de Xiaomi y actualizaciones hay que distinguir entre actualizaciones de Android y actualizaciones de MIUI. Como todas las empresas chinas, Xiaomi suele priorizar las actualizaciones de su interfaz propietaria. Sin embargo, también es cierto que cada actualización importante de MIUI corresponde a actualizaciones de Android, como sucedió entre MIUI 13 y Android 12. Por lo tanto, es razonable esperar que con la actualización de androide 13 Esto también llega en la próxima versión de MIUI, que pediremos por comodidad. Interfaz MIUI 14 (El nombre aún no ha sido confirmado).

Plantillas para actualizar

Venimos a destacar este artículo: ¿Qué smartphones Xiaomi, Redmi y POCO recibirán la actualización a Android 14? Levanto la mano: la lista que está a punto de leer no es oficial sino que se basa únicamente en política de actualización Implementado por Xiaomi. Por tanto, de momento solo encontrarás modelos para los que está más o menos claro que llegará la actualización de Android 13 (y MIUI 14). Evidentemente seguiremos actualizándolo, para poder añadir (o eliminar) modelos que por el momento están excluidos de la lista y que Xiaomi podría decidir actualizar.

Moho China beta China/India es estable Espacio económico mundial/europeo estable xiaomi Xiaomi 12 ✔️ Xiaomi 12 Pro ✔️ Dimensiones del Xiaomi 12 Pro ❌ Xiaomi 12 Lite ❌ Xiaomi 12X Xiaomi 12T Teléfono Xiaomi 12T Pro Xiaomi 12S ❌ Xiaomi 12S Pro ❌ Xiaomi 12S ultra ❌ Xiaomi Mi 11 Xiaomi Mi 11 Pro Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Lite 4G Xiaomi Mi 11 Lite 5G Xiaomi 11 Lite 5G NE Xiaomi Mi 11i Hipercarga Xiaomi Mi 11i ❌ ❌ Xiaomi Mi 11X ❌ ❌ Xiaomi Mi 11X Pro ❌ ❌ Xiaomi Mi 10 Xiaomi Mi 10 Pro Xiaomi Mi 10 Ultra ❌ Xiaomi Mi 10S ❌ Xiaomi CIVI 2 Xiaomi CIVI ❌ Xiaomi CIVI 1S ❌ Xiaomi 11T ❌ ❌ Teléfono Xiaomi 11T Pro ❌ ❌ Xiaomi Mi 10T / Mi 10T Pro ❌ ❌ Xiaomi Mi 10S ❌ Xiaomi mezcla 4 ❌ Xiaomi mezcla plegable 2 ❌ Xiaomi Mi mezcla plegable ❌ Tablero Xiaomi 5 Xiaomi Pad 5 Pro ❌ Xiaomi Pad 5 Pro 5G ❌ Xiaomi Pad 5 Pro 12.4″ ❌ recupera telefono redmi k50 ❌ rojo mi k50 pro ✔️ ❌ rojo mi k50 ultra Edición para juegos Redmi K50 ✔️ ❌ telefono redmi k50i ❌ telefono redmi k40 ❌ rojo mi k40 pro ❌ Redmi K40 Pro+ ❌ Edición para juegos Redmi K40 ❌ Teléfono redmi K40S ✔️ ❌ Notas redmi 12 Redmi Note 12 Pro / Pro + / Descubrimiento Notas redmi 11 ❌ ❌ Notas Redmi 11 4G ❌ Notas Redmi 11 5G ❌ Notas Redmi 11NFC ❌ ❌ Notas redmi 11 Pro ❌ ❌ Notas rojas 11 Pro 5G ❌ ❌ Notas redmi 11 Pro + Notas rojas 11 Pro + 5G Notas de Redmi 11S ❌ ❌ Notas rojas 11S 5G ❌ ❌ Redmi Nota 11 SE ❌ Notas Redmi 11T Redmi Nota 11T Pro ✔️ ❌ Notas redmi 11T Pro + ✔️ ❌ Notas Redmi 11E ❌ redmi nota 11e pro ❌ Notas rojas 10 ❌ ❌ Notas rojas 10 5G ❌ redmi nota 10 pro ❌ ❌ Notas rojas 10 Pro 5G ❌ redmi nota 10 pro máximo ❌ Nota roja 10S Nota roja 10T ❌ Notas redmi 10T 5G ❌ ❌ redmi 10 ❌ Teléfono redmi 10 2022 ❌ Teléfono redmi 10 primer ❌ Teléfono Redmi 10 Prime 2022 Teléfono Redmi 10 Power Teléfono redmi 10A telefono redmi 10c ❌ panel redmi un poquito PEQUEÑO F4 ❌ ❌ PEQUEÑO F4 GT ❌ ❌ PEQUEÑO F3 ❌ ❌ PEQUEÑO F3 GT ❌ ❌ PEQUEÑO X4 Pro ❌ ❌ PEQUEÑO X4 GT ❌ ❌ Pequeño X3 Pro ❌ PEQUEÑO X3 GT ❌ ❌ Pequeño M5 PEQUEÑOS M5 PEQUEÑO M4 5G ❌ ❌ PEQUEÑO M4 Pro ❌ ❌ PEQUEÑO M4 Pro 5G ❌ ❌ PEQUEÑO M3 Pro 5G ❌ ❌

⭐️ Descubre un archivo Nuevo boletín semanal De GizChina con ofertas y cupones exclusivos siempre diferentes..