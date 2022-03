Human Technopole, la medicina del futuro pasa de los orgánulos: ‘Así estudiamos las enfermedades cerebrales’

Se llaman orgánulos cerebrales y son versiones en miniatura de nuestro cerebro. Existen problemas de salud complejos como el cáncer, las enfermedades neurocardiovasculares, las enfermedades neurológicas y psiquiátricas, de los cuales el conocimiento médico aún es limitado. «Todavía no tenemos respuestas exactas sobre qué causa la aparición de enfermedades específicas y, por lo tanto, cómo tratarlas», explica Human Technopole. Para llenar este vacío, debemos comprender cómo se desarrollan y cambian las células dentro de nuestros órganos antes de que aparezcan los síntomas. enfermedad y durante el tratamiento».

Sin embargo, el estudio de órganos como el corazón o el cerebro es especialmente difícil y arriesgado, ya que no se pueden eliminar del cuerpo a medida que avanza la enfermedad. “Pero hay una alternativa válida”, enfatizó desde el centro de investigación donde nace la medicina del futuro, construido donde estuvo la Expo. La respuesta está en estas imágenes, parece ciencia ficción pero no lo es. Implica hacer pequeñas copias de esos órganos en el laboratorio, comenzando con células madre. «Estructuras complejas que crecen en tres dimensiones reproducen aspectos esenciales de la organización celular del órgano real». Los orgánulos cerebrales se utilizan para comprender los mecanismos celulares que subyacen a los trastornos del neurodesarrollo. “Han demostrado ser clave para comprender el efecto de las mutaciones en los genes que causan el autismo o la epilepsia o cómo las toxinas y los virus afectan la maduración del cerebro.

Hay muchos esfuerzos para que sea útil en el estudio y tratamiento de enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer. «En Brian Awareness Week, este metraje proviene de los laboratorios del Centro de Neurociencias de Technopol, bajo la dirección del profesor Giuseppe Testa. En este caso, se ven los orgánulos del cerebelo: un pequeño cerebelo creado aquí por científicos y en diferentes estados de diferentes desarrollos.