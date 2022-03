¿Jessica Selassie está celosa de mí y de Barrow?

Natalia Caldonazzo Interferido con Radio Radio en emisión No volverá a suceder antes Giada de Missili. Charlando de inmediato comenzó a hablar de su experiencia en Página principal subordinar gran hermano vip.

Me alegro de hacerlo. Una elección hecha, quería darme a conocer como soy para bien o para mal. Lo volveré a hacer, no otra vez solo haciendo un reality show, no creo que sea apropiado volver a hacerlo, no me arrepiento aquí. Porque de todos modos fue un hermoso viaje que hice dentro de mí, conocí un pequeño mundo con muchos tipos de humanidad. Para mí, el único que tiende a quedarse un poco por su col, fue una buena prueba de vida. No tiene sentido estar ahí si no destacas por lo que eres. Entré sin un mínimo de estrategia, y lamentablemente no tengo eso en mi ADN. Solo quería crear buenas relaciones y hacer buenas relaciones, lo digo en serio, pero al final soy una persona que no deja pasar nada.

La corista tenía muchas peleas adentro Página principalEsto es lo que dijo sobre ella:

Todo comenzó con una discusión infructuosa e inútil con valeria. Luego valeria Lo exageró todo al correr la voz en Página principal Que yo era malo y la llamé loca, pero lejos de mí llamarla loca. Se ha lanzado toda una situación en mi contra, donde se puede pelear por comida por trucos por lo más trivial, se han creado tantos odios, diferentes facciones.

cuál es el Caldonazzo sobre hermanas Selassie?

Mientras tanto, el Selassie Son dos chicas con personalidades completamente diferentes. Jéssica Al principio me gustaba mucho, y durante mucho tiempo durante un mes y medio estuve en perfecta sintonía con ella. Jéssica Entonces esto comenzó a enamorarse. carretilla ¡Y aquí disiparía inmediatamente una cosa! carretilla No me caía nada bien, me caía bien, quería hacer una buena relación de diálogo y simpatía porque también es una broma fácil, le dije que tuviera cuidado y ella empezó a pensar que lo decía porque me caía bien. carretillapero este no fue el caso en absoluto. A veces también teníamos una linda complicidad conmigo y Carretilla, pero Jéssica No dejaba pasar nada, era su dominio.

jessica selassie ella estaba celosa de ella Natalia Caldonazzo?

Sí, definitivamente sí. Pero si sigue diciendo que no quiere nada contigo, ni por dentro ni por fuera, hazle amigos, ríete, bromea. No puedes con ella, ni con los demás que eran todos profesionales. JéssicaY el mirjanaY el Manila. Estoy de acuerdo en que le importa, pero si no hay una historia entre ellos, ¿por qué no debería jugar, bailar, bromear?

La princesa mereció ganar la sexta edición de novia vip?

Estaba seguro desde el principio de que estaba ganando. Jéssica porque es Bridget Jones Hoy en día, aquellos que son un poco inseguros, que no pueden tener una relación y que siempre están abiertos a las lagunas, son pequeños perdedores. Ella obviamente iba a ganar, yo estaba mejor Delia Como teníamos una buena relación, la defendí un poco. Cuando entró en la casa estaba muy delgada, muy débil, muy asustada, muy perdida, y luego llegó de muy buen humor.

¿Qué opinas de las parejas nacidas por dentro? Página principal ¿Sopa anterior de Bagaglino?

que entre Manuel Y el lulú Les puedo asegurar que es una linda historia, él realmente está locamente enamorado de ella, ella definitivamente está enamorada pero yo lo veo locamente enamorado. Ella es muy malhumorada. Estas rabietas constantes, este sello de los dedos de los pies me pareció un poco excesivo. Tantas malas palabras, tantos chismes detrás de mí, vi tantos pasajes donde hablaba mal. pero también Jéssica ¿Con qué es esta amistad? antonioambos son algo rumoreados sobre esta amistad con antonio. lulú ¿Envidiar a su hermana? Sí un poco, también hay una sana competencia entre las hermanas. lulú Estaba convencida de que ganaría, y yo también estoy seguro de eso. además lulú A su manera con este amor Manuel Me gusta mucho. Entre Alejandro Y el sufí Muchas disputas. Reaccionaba muy rápido y nervioso todos los días, le decía que si te veía no podía resistirse a salir pero no siempre se le veía muy nervioso por él, porque a esta edad te pegas un tiro en el pie. Tienes que tener cuidado y moderar tus reacciones.

¡No faltaron las bromas incluso sobre el triángulo del arte que se ha mantenido durante meses! Cuál es tu opinión Natalia Caldonazzo?

Esto será recordado como propio. dormir. En mi opinión, no podía ser un hombre perfecto si no me hiciera quemar la tierra a mi alrededor con todos los inquilinos en Página principal Por lo que dijiste, le puse el adjetivo (narcisista patológico, editor) En mi opinión, todo es verdad porque yo estaba allí y me di cuenta de que todo era verdad. Yo vi Delia El sufre mucho, el resultado es que siguen juntos y creo que las cosas cambian despues de una situacion asi no pueden volver a ser como eran antes despues de una traicion no lo lograre. Yo creo en el final Sol sufría de esta cosa.

Natalia Caldonazzo También respondió preguntas de Oler En Katia Ricciarelli.

en Katia Sin embargo, encontré un inquilino que me hizo reír mucho, jugué muchas cartas con él, hablamos de espectáculos, de arte. También dijo cosas muy malas sobre mí, pero la perdono, es una gran artista pero al mismo tiempo parece haberse quedado un poco inmadura. Te puedo decir que en definitiva es una mujer con una gran ironía, y por momentos reconozco que es un poco traviesa, pero al final también esconde una gran necesidad de amor. Se probó a sí misma en algo que definitivamente no era fácil. No es fácil para una mujer así vivir 24/7 bajo las cámaras con todos los inconvenientes.

