Horizon Forbidden West: Burning Shores: el cantante sigue siendo abusado por jugadores homofóbicos

cantante julie elvin sigue recibiendo mensajes de odio Por jugadores homofóbicos desde que se introdujo en el mercado Horizon Forbidden West: Burning Shoresdonde cantó para la banda sonora. ¿la razón? Su voz se escucha en un momento clave del juego, que es la propaganda LGBTQ.

Atención, porque estamos a punto de darManténganse al tanto En la Parcela Occidental Prohibida del Horizonte: Costas Ardientes. Si no quieres saber nada, sal de las noticias.

Esto se revela principalmente en el transcurso del juego. Aloy, la protagonista de la serie, es lesbiana y está enamorada de otro personaje, con el que terminan besándose. Para más detalles haga clic aquí.

Leamos los mensajes de Elven: «Desde el lanzamiento de Horizon Forbidden West: Burning Shores en abril, he estado recibiendo mensajes privados enojados de jugadores porque mi voz está en una escena DLC que están viendo».propaganda LGBTQRecibo emojis de vómitos, mensajes como “Dios nunca te perdonará”, “Arruinaste el horizonte” y más”.

«Los comentarios positivos y el amor superan a los negativos, pero los constantes mensajes de odio muestran cuánto ha cambiado el cambio. El amor es amor. Narrativamente, esta escena tiene tanto sentido que sigo esperando parte de ella». guerrilla Y estoy orgulloso de ser parte de eso”.

Para aclarar: no estoy hablando de mensajes privados donde la gente dice que no le gusta la historia, pero odia el correo. No me sorprende demasiado (y no puedo tomarlo a la ligera o en serio, para ser honesto), pero es un recordatorio de cuánto aún no ha cambiado».