Rusia carece de los recursos para lanzar una nueva ofensiva a gran escala. Este es el «veredicto» del servicio secreto ucraniano, según la imagen dibujada por el portavoz Andrei Yusov en la televisión de Kiev. Dice que Rusia está «a la defensiva» cuando se considera «toda la línea del frente». Las fuerzas rusas carecen de armas y hombres «para repetir operaciones ofensivas a gran escala. Durante el último período se han estado preparando para la defensa y este es un factor importante que los líderes ucranianos sin duda tienen en cuenta al prepararse para la liberación de los territorios ocupados». , dice Yusov.

Y continúa diciendo que Rusia mantiene la capacidad de lanzar ataques con misiles incluso si siente escasez de armas en esta región. Los misiles Kalibr, en particular, no lo son tanto: «Están buscando soluciones alternativas, están buscando armas en todo el mundo, pero hasta ahora no han logrado un éxito particular». Rusia todavía tiene a su disposición una gran cantidad de misiles S-300, capaces de causar daños masivos con imprecisiones inexactas.

Mientras tanto, la guerra siempre gira en torno al punto de apoyo de Bajmut. La ciudad en el este de Ucrania está en el centro del conflicto. El Estado Mayor de Kiev todavía describe enfrentamientos violentos asociados con «acciones ofensivas ineficaces» de las fuerzas rusas. Kiev explica que «unidades ucranianas repelieron varios ataques en el área de la ciudad de Marinka». Yuriy Fedorenko, un oficial de la Brigada 92, publicó una actualización en Telegram de que los soldados ucranianos habían consolidado sus posiciones y ganado terreno en algunas áreas durante los últimos tres días.

Mientras tanto, mientras el presidente Volodymyr Zelensky regresa a casa después de su gira europea (Roma, Berlín, París y Londres), llegan noticias de Alemania que pueden ayudar a aclarar los planes de Kiev. 31 tanques estadounidenses M1 Abrams aterrizaron en suelo alemán, anunció el Pentágono. En los próximos 15 días, militares ucranianos llegarán a Alemania para recibir capacitación en el uso de vehículos. El entrenamiento durará varios meses y Abrams, listo para la guerra, llegará a Ucrania el próximo otoño.