«Hombres y mujeres», falleció la comentarista histórica Paola D’Andrea

Paula murió de una «mala enfermedad», explicó Rosie a quienes le preguntaron sobre la causa de la muerte del columnista. También informa Profetaen 2012, en una entrevista con calabriaDijo que antes de su participación veía el programa desde su casa. “Me enojé con la tele desde el sofá, – dijo -. Una tarde fui a “El Show de Maurizio Costanzo” y me encontré con personajes que formaban parte del séquito de “Hombres y Mujeres”. participar en una audición. Dijeron que sí y al día siguiente estaba en el programa. Yo Una de las personas históricas en este programa. He sido parte de esta audiencia irreverente durante más de 15 años. Un columnista de asalto, malo. a veces, pero solo para sacar lo mejor de los hombres. Absolutamente no para burlarme de ellos o ponerlos en situaciones desagradables, no me gustaría Nunca. Soy más malo con aquellos que lo merecen. Nunca me equivoco. Me equivoque, pido disculpas. Así soy, para bien o para mal. No tengo guión, puedo amarlo u odiarlo, pero en fin, así soy. En mi vida privada, soy el mismo, aparecí en la televisión, y nunca podría ser diferente».