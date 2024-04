Hollywood y las teorías de la conspiración, ¿ha vuelto la programación predictiva?

Varios meses antes de su estreno en cines, muchos teóricos de la conspiración global señalaron que «Guerra civilUn claro ejemplo de “programación predictiva”: un concepto controvertido y de larga data de que ciertos contenidos, disfrazados de productos de entretenimiento masivo, transmiten mensajes ocultos destinados al condicionamiento emocional de la población por parte de poderosas élites mediáticas. En este caso, presagia una revolución civil. Un potencial estadounidense, para el que el ataque al Capitolio en 2021 será sólo un preludio, con el objetivo de influir en las próximas elecciones. En realidad, no hay nada nuevo: incluso The Dark Knight Rises de Nolan habría predicho la misa de 2012. disparando en Sandy Hook, Mientras estaba en «Los Simpson» Incluso se le atribuye la predicción de los ataques del 11 de septiembre y la propagación del virus del Ébola. Lo cierto es que la obra de Alex Garland, director de las famosas películas «28 días después» y «28 meses después», que refleja una atmósfera similar de caos y desintegración social, no es más que una película que, en el estilo provocativo de su autor , ofrece sugerencias e ideas sobre los posibles desarrollos de algunos de los temas más importantes de nuestro presente. Este fue el caso de la inteligencia artificial en «Ex Machina» y. Disparidad de género en «hombres». Sugerencias que a veces pueden ir más allá de la intención de su autor, si creemos que «El día después», la exitosa película para televisión transmitida por ABC en 1983, convenció a Reagan para cambiar la política nuclear estadounidense, lo que llevó a 1987 a 1987. Tratado entre los Estados Unidos y la Unión Soviética Sobre el desarme.

Los teóricos de la conspiración como David Icke no son los únicos que creen que el cine y la televisión pueden ser poderosas herramientas de persuasión, así como de profunda reconsideración histórica y social (como ocurre con Cimino, Coppola, Stone y el Vietnam de Malick). La historia del cine mundial está llena de obras, incluso de destacado valor artístico, caracterizadas por una clara matriz propagandística y cuyos autores, como Leni Riefenstahl y Alessandro Blasetti, eran conscientes de dirigir contenidos para apoyar, o incluso celebrar, el régimen. Hay quienes van más allá, como el líder norcoreano Kim Jong Il, padre del actual dictador. Debido a su obsesión por fortalecer la industria cinematográfica local, llegó al extremo de secuestrar a dos estrellas surcoreanas, la actriz Choi Eun-hee y su marido, el director, y obligarlos a producir 17 películas para la industria cinematográfica. Sin ir más lejos, se sabe que en China existe una estricta censura sobre la producción de contenidos audiovisuales que suelen utilizarse, bajo el control del Comité Central de Asuntos Políticos y Jurídicos, para difundir mensajes de interés gubernamental: un ejemplo de ello es “The Knockout”, una serie policial de gran éxito Ambientada en Shanghai y que celebra la campaña anticorrupción promovida por el líder Xi Jinping, se ajusta voluntariamente al espíritu de la época del régimen sin tener que renunciar a sus extraordinarios resultados de audiencia. Todo a plena luz del día, integrando entretenimiento y necesidades de comunicación específicas del estado.

¿Es entonces el oscuro papel de la programación predictiva una ficción conspirativa o, por el contrario, una estrategia real y cada vez más extendida?

De hecho, el problema es mucho más complejo, especialmente si se analiza desde una perspectiva tecnológica. Los algoritmos de IA analizan grandes cantidades de datos para predecir tendencias, preferencias y comportamientos, lo que ahora permite personalizar el contenido para el usuario con una precisión sin precedentes. Si bien este nivel de personalización puede parecer inofensivo o incluso beneficioso, existe un lado oscuro obvio. La programación predictiva basada en IA tiene el potencial de crear “cámaras de eco”, muchas de ellas escondidas entre los pliegues de Internet y las redes sociales, donde las personas solo están expuestas a información que confirma sus creencias existentes, lo que genera polarización y división dentro de la sociedad. Además, pueden explotar sesgos cognitivos y vulnerabilidades psicológicas para manipular la opinión y el comportamiento públicos, sugiriendo oscuras realidades alternativas.

En un escenario de mercado dominado por los contenidos”Usuario creado«Creados en un ciclo continuo y colocados en línea sin ningún filtro real, es fácil imaginar cómo los modelos de 'programación predictiva' más efectivos y potencialmente destructivos se esconden en lugares muy diferentes de las salas de cine y las pantallas de televisión».