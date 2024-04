Bolsas de valores hoy 23 de abril. De Guindos (Banco Central Europeo): “Salvo sorpresas, un recorte de tipos en junio es una conclusión inevitable”. Mercados positivos

Los ingresos de Xenia alcanzaron los 463 millones en tres meses, un aumento del 8,1%.

En los tres primeros meses, Ermenegildo Zegna registró unos ingresos de 463,2 millones de euros, un aumento del 8,1% o del 10,7% a tipos de cambio constantes. Si no tenemos en cuenta a Tom Ford, que con la marca Zegna fue el motor del crecimiento del grupo en el trimestre, los ingresos orgánicos cayeron un 5,3% debido al débil comportamiento de Thom Browne. «Cerrar el primer trimestre de 2024 con un crecimiento de ingresos de dos dígitos en moneda constante es tranquilizador, dados los desafíos que enfrenta la industria. Nuestro crecimiento en América, también de dos dígitos», señaló Ermenegildo «Gildo» Zegna, presidente y director ejecutivo del grupo. . «El éxito continuo de nuestra estrategia Zegna One Brand me confirma una vez más que estamos avanzando en la dirección correcta en las decisiones que estamos tomando para acelerar nuestro control directo del negocio, particularmente para Thom Browne y Tom Ford Fashion». Y añadió: «De cara al resto del año, tenemos un camino claro y definido por delante. Estoy seguro de que estamos tomando las medidas adecuadas para fortalecer nuestras marcas y alcanzar nuestras ambiciones a medio plazo». .