Inter, sin solución Lukaku Dzeko: el más indicado para el fútbol de Inzaghi. Pero el 3-0 en el derbi y la propuesta de Corea… | primera página

El domingo no es diferente del sábado, viernes y jueves. El fin de semana en el Inter quedó en el olvido por completo: primero, el sorteo de pesadilla en la Champions League, con fantasma Bayern Múnich y Barcelona, ​​luego los tres pesos pesados ​​de este género sufridos en los Juegos Olímpicos por la Lazio Maurizio Sarri, y finalmente la losa de Lukaku.

No hay Milán, el Bayern corre un gran peligro Las noticias de hoy son realmente malas para Simone Inzaghi: El belga paró durante un entrenamiento acusándolo de cansancio muscular Lo que definitivamente lo mantendrá fuera del partido del miércoles contra Cremonese y muy probablemente También en el derbi del sábado a las 18 horas, ante el Milán, Pone en riesgo su existencia También para el debut en Champions, el martes en el San Siro contra el Bayern de Múnich.

Conde Lukaku y Lukaku Inzaghi Se necesitan con urgencia contramedidas. Él dijo Lukaku, que se ha visto hasta ahora, está estrechamente relacionado con la persona decisiva y cautivadora que admira Antonio Conte.tanto por retrasar la condición física de un jugador tan pesado como por Obviamente, el estilo de juego de Inzaghi es diferente. Comparado con el actual técnico de tottenhamcual – cual baja motivaciónincluso en los desafíos contra los llamados equipos pequeños, para luego reiniciar y dejar que el atacante desate su fuerza física desmedida en transformaciones: así el Inter ganó el derbi 3-0 en el año del Scudetto. En cambio, Inzaghi prefiere el asesoramiento técnico jugando con sus compañeros y favoreciendo sus entradas.

Duda sobre DZEKO-CORREA: ¿solución o sugerencia? – Es por eso que no debe ser subestimado. Contratación de Edin Dzeko en su lugar, El más adecuado para continuar este tipo de juego y el verdadero Vice Lukaku, Incluso en estas primeras asociaciones estacionales. La principal solución sigue siendo la bosnia, más adecuada para el fútbol de Inzag. Pero cuidado con la posible sorpresa de Corea: los Toko ella hizo Y ganó con Lautaro en el derbi de la Copa de Italia por 3-0Quizás el mejor que ha jugado el Inter en los últimos años en términos de cantidad de juego productivo y oportunidades creadas. La dupla argentina es capaz de no dar señales a las defensas rivales y ha puesto en grave crisis a Kalolo y Tomori. Así, la propuesta que llevó al ex Lazio no debe ser desestimada en absoluto. METRO.Quedan seis días, pero en Appiano ya estamos pensando desde la perspectiva de Milán.

