Super Bonus 110%, descuento total solo hasta 2023. Condominios, villas, primera y segunda residencia: lo que está cambiando

La carrera por usar Súper bonificación 110% Y otros privilegios relacionados con la vivienda aprobados por la ley de presupuestos, que finalmente serán aprobados por el Ayuntamiento a finales de año. En cuanto a los obstáculos y sanciones más ventajosos que limitaban su uso, se han eliminado, proporcionando a los contribuyentes una Prórroga completa por dos años. Pero por un lado, la creciente advertencia del efecto «burbuja» con incrementos de precios que reporta el propio Mario Draghi, y por otro lado las preocupaciones del Ministerio de Economía sobre la sostenibilidad económica de la medida (así como los impuestos al fraude crediticio) conducen hacernos creer que es poco probable que haya más prórrogas de tiempo para el procedimiento. Así uno abre ventana de tiempo Dos años durante los cuales pueden aprovechar al máximo la ventaja del 110%.

Esta posibilidad concierne en particular a Unidades habitacionales (para áreas comunes y para apartamentos individuales) y propietarios o copropietarios de edificios con una serie de Unidades inmobiliarias de dos a cuatro: En el 2024 el porcentaje bajará al 70% Está dentro 2025 Calle 65. La subvención se aplicará tanto a las obras de ‘conducción’ (aislamiento térmico, climatización, etc.) como a las de ‘remolque’ (otras medidas de eficiencia energética). En el caso de los edificios unifamiliares, adosados, hay otro motivo para acelerar: al final el beneficio se pagará sin restricciones pero el 30% de la obra deberá estar finalizada el próximo 30 de junio. Además, se ha suprimido la distinción entre la vivienda principal y otras en las que no reside el propietario.

control S Pequeñas intervenciones, presión inválida

En el texto del Código de Presupuestos se trasladó el Decreto-Ley previamente aprobado y que ya entró en vigencia, que prevé una serie de controles encaminados a evitar conductas fraudulentas por parte de quienes se benefician de superrecompensas u otras bonificaciones, en particular. en el caso de transferencia de crédito. En particular, la certificación y el cumplimiento de la visa son necesarios para estas intervenciones. Sin embargo, esta limitación no está relacionada con intervenciones de hasta 10 mil euros; Además, los gastos de traducción jurada serán a su vez deducibles.

PV Hay una extensión al trasplante.

Hasta ahora, la instalación de sistemas fotovoltaicos ha sido considerada una intervención «pagada» por aquellos que califican para la súper recompensa del 110 por ciento, tanto para la eficiencia energética como para la prevención de terremotos. La Ley de Presupuestos confirma esta opción al vincular los plazos a los de la intervención principal y así ampliarla de facto. Existe un límite fijo sobre el importe total gastado en células fotovoltaicas, que es de 48 mil euros con un límite adicional de 2.400 euros por kilovatio de potencia nominal.

temblores Rentabilidad total durante cuatro años

En las zonas afectadas por diversos terremotos a partir del ocurrido en 2009 en L’Aquila, se podrá explotar sin restricciones hasta finales de 2025 el 110 por ciento en la versión destinada a intervenciones de reconstrucción, que podrán afectar tanto a viviendas como individuos. y edificios adosados. El descuento será total en los cuatro años. Por tanto, además del terremoto de Abruzzo ocurrido hace doce años, también se incluyen los acaecidos en Emilia en 2012 y los hechos ocurridos entre finales de 2016 y principios de 2017 que afectaron a cuatro regiones del centro de Italia.

interfaces 2022 descuento cae al 60%

El bono de interfaces está confirmado por un año, pero con una tasa de descuento reducida. El apoyo se debe a las intervenciones destinadas a restaurar o restaurar la fachada exterior de los edificios existentes, de cualquier categoría catastral, incluidas las propiedades instrumentales. Las obras pueden referirse a estructuras opacas, balcones, ornamentos o cornisas. Sin embargo, los edificios deben estar ubicados en las Zonas A y B, tal como se define en la Resolución Ministerial 1444 de 1968. Hasta el momento, los propietarios pueden beneficiarse de un descuento del 90 por ciento, que para el 2022 se ha reducido a 60.

barreras Incentivos de ascensores

Para 2022, se ha introducido una nueva deducción específica para los gastos destinados a eliminar las barreras arquitectónicas en los edificios, como la instalación de ascensores, montacargas o incluso intervenciones de automatización. La tasa de descuento será del 75 por ciento con topes de gasto variables: 50 mil euros para edificios familiares, 40 mil euros (multiplicados por el número de apartamentos) para los de dos a ocho unidades inmobiliarias, 30 mil euros por apartamento para edificios de más. de ocho unidades inmobiliarias.

Recompensas móviles Gasto máximo 10 mil euros

El «Bono de muebles» también está confirmado para 2022, es decir, un 50 por ciento de descuento para la compra de muebles y electrodomésticos grandes de primera clase de al menos A + (A o superior para hornos y secadoras), destinados a amueblar un objeto privado. reestructuración, para la cual ya se ha recibido el descuento especificado. El importe máximo de gastos admitidos para devengo será de 10.000 € para 2022 (por lo que se puede deducir un máximo de 5.000 €) mientras que en los dos años siguientes el importe se reducirá a 5.000 €. El denominado «Bono Verde» también se ha confirmado hasta 2024.