GP de F1 de Brasil, Bottas gana el sprint y toma la pole position por delante de Verstappen y Sainz- Corriere.it

No se acabó, no se acabó. El grito de los que nunca se rinden, incluso cuando el mundo se derrumba sobre ellos. En la tierra de Cena, Lewis Hamilton conduce como un mago: Quince adelantamientos en las 24 vueltas del Sprint que determinan el orden de salida para el Gran Premio real del domingo (18:00, cielo) del último al quinto. Cien kilómetros como ser alienígena, probablemente no sea inútil batir el octavo título, porque hoy tendrá que reconstruir todo desde el décimo cofre nuevamente, Fue degradado para instalar un nuevo motor. Max Verstappen ha ampliado su ventaja de dos puntos (ahora en +21) detrás del ganador, y Pullman, Valtteri Bottas y por delante del magnífico Carlos Sainz, que despidió a Ferrari en la segunda fila, mientras que Charles Leclerc está haciendo un gran esfuerzo para terminar séptimo (pero aseguró un lugar en la salida gracias a Hamilton).). Sin embargo, el holandés no esperaba mucha resistencia de su oponente. después de la descalificación quien lo borro El tiempo más rápido que Lewis anotó en la clasificación del viernes Y su traslado a los grupos Mazbein y Latifi, que se produjo un día después de que se abriera la investigación, es un duro golpe.