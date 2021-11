Vacuna para niños, bombardeo mediático: el estado envía pediatras por televisión

Se perfila la nueva cruzada: una campaña política y mediática por Vacunar a todos los niños. Por otro lado, la lógica también es obligar a los niños (de 5 años en adelante) a mostrar una tarjeta verde para acceder a actividades recreativas, es decir, jugar, ir al cine, comer con amigos, quién sabe, tal vez incluso ir a la escuela. Por otro lado, parece que el Ministerio de Salud está considerando una verdadera explosión mediática para «convencer a los italianos de lo importante» que es lograr que los menores de 12 años reciban la vacuna antiviral. La licencia de la vacuna para los jóvenes aún no ha llegado, Ema y Aifa están verificando los datos de seguridad de Pfizer. Pero las presiones de una campaña de comunicación ya están ahí: se retransmitirá en periódicos, televisión, radio y sitios web. En lo que promete ser una batalla sin límites.

de acuerdo a RepúblicaLos técnicos del Ministerio de Salud ya han estudiado una estrategia. El primer paso para nosotros parece ser el aterrador: ayer en su rueda de prensa, Brusaferro puso sus manos sobre personas menores de 12 años, explicando cómo estamos viendo un aumento de casos; Mientras que Sip y Aopi anunciaron que en el rango de 0-19 años hubo 791.453 casos, 8.451 hospitalizaciones, 249 ingresos en cuidados intensivos y 36 muertes. El siguiente paso será involucrar a hospitales especializados, como Bambino Gesù en Roma, Meyer en Florencia y Gaslini en Génova. Finalmente Pediatras de libre elecciónLos que cuidan a los niños de la zona. Un lema: vacunar, vacunar, vacunar.

El mensaje elegido por el ministerio no debe centrarse en la necesidad de vacunar a los niños para reducir la circulación viral y proteger a los abuelos. Después de todo, el director de Spallanzani, Francesco Vaia, Lo dijo claramente: No es posible solicitar la solidaridad social a un menor de esa edad. Será mucho Necesitamos pensar en la salud de los niños. Comprenda si los beneficios del suero superan los riesgos potenciales. Según Vaia e El conocido epidemiólogo IoannidisHasta ahora, no hay razón para vacunar a los menores de 12 años. Para el Ministerio, sí. Pero no será suficiente decirles a los padres que se está utilizando el aguijón para sacar a Italia de la epidemia. Y de hecho, como él dice República«Se insistirá en que incluso los niños terminan en el hospital y que hay muchas personas vulnerables, alrededor de un millón, menores de 14 años». Así lo confirmó también Paolo Biasi, secretario del Sindicato de Pediatras de Fem: “Hay que explicar que es importante vacunar a los niños porque Covid puede tener complicaciones. Aproximadamente el 10% de la población de ese grupo de edad es vulnerable «.