Amarillo en la Via Louise Michel: provocación de una ONG en aguas italianas

Es amarillo en el barco. Luisa Miguel. Desde el mediodía de hoy, la lancha rápida de la ONG financiada por Bansky que enarbola la bandera alemana ha entrado en aguas territoriales italianas. No está claro cuál es el propósito, porque por el momento no hay asignación de puerto para la ONG y no hay nuevas publicaciones en las redes sociales además de aquella en la que pidió un desembarco inmediato, por lo que no parece haber cualquier elemento que pudiera indicar un aterrizaje inminente.

primera entrada a Aguas territoriales La tripulación italiana de Louise Michel se registró poco antes de las 15:00 horas, cuando el barco parecía haber girado la proa hacia el puerto de Lampedusa, como le habían asignado las autoridades italianas. El barco había seguido navegando en ese rumbo durante aproximadamente una hora, cuando de repente viró hacia afuera. Louise Michel entró en aguas territoriales italianas cerca de Lampedusa desde el cuadrante sureste y salió a aguas internacionales unas horas más tarde, desde el suroeste.

Muy breve estancia del buque, que al cabo de sólo una hora entraba en aguas territoriales italianas del mismo barrio. Sobre las 18.30 cruzó por segunda vez la frontera marítima italiana, pero esta vez su camino no se dirigía hacia el puerto. El barco penetra en aguas territoriales italianas en dirección suroeste-noreste, ignorando por completo la isla de Lampedusa, que se encuentra a sólo cuatro millas de distancia. menos de Asi que Por las autoridades italianas al cruzar aguas italianas con 33 inmigrantes irregulares a bordo, de los que actualmente se desconoce si hay algún migrante, Louise Michel violó deliberadamente el espacio italiano con lo que parece ser una provocación de una ONG alemana.

Pero mientras las ONG siguen presionando (y penetrando) las fronteras italianas, Francia ha vuelto a subir el listón del enfrentamiento con Italia. De un lado, en efecto, si en las últimas semanas el gobierno italiano ha aliviado las tensiones y tendido la mano a Francia, confirmando así las intenciones de cooperación, hoy en partes de emmanuel macron Se decidió limitar la propagación de la enfermedad, al tiempo que subrayó que «el contrato con Italia sobre inmigración aún no se ha resuelto». Francia, en particular, acusa a nuestro país de no cambiar de posición. sobre la aplicación de la ley del estado del pabellón. Consideramos que la ley establece la responsabilidad primaria de los países de la región del Sarre «.

El principio de conveniencia es el de Francia, dado que Italia y Malta tienen zonas de búsqueda y salvamento adyacentes a las de Libia, desde donde se realizan la mayoría de las salidas. Mañana será Giorgia Meloni en Alicante Media UE 9 Con Croacia, Chipre, Francia, Grecia, Malta, Portugal, Eslovenia, España, entre muchos también se tratarán temas relacionados con la migración hacia Europa.