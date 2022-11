«¿Jesús el comunista?» Provocar a un cardenal que puede convertirse en Papa

La segunda vuelta del domingo pasado mostró Brasil Se dividieron exactamente por la mitad, con el expresidente Lula superando al saliente Jair Bolsonaro por 2 millones de votos frente a más de 124 millones de votantes. Incluso los porcentajes muy estrechos, 50,9% contra 49,1%, no presentan adecuadamente la polarización registrada en Brasil: en 14 de los 26 estados (más el Distrito Federal), de hecho, Bolsonaro fue el candidato más votado. En el nordeste, bastión del Partido de los Trabajadores, Lula se fue con el 70% a Piauí, Bahía y Maranhão. Pero para el expresidente de derecha, no fue suficiente para obtener grandes victorias en algunos estados amazónicos como Roraima (76%), Acre (70%) y Rondônia (70%).

En resumen, las protestas de los camioneros que bloquearon Brasil la semana pasada son un reflejo de los números que salieron de una boleta que se resolvió por un margen muy estrecho de votación pero vio partidos opuestos. dos visiones Demasiado lejos de la sociedad. En este clima, como ya hemos visto, el componente religioso no puede dejar de jugar un papel importante, sobre todo teniendo en cuenta que Brasil puede estar orgulloso de comunidad católica El más grande del mundo.

Con la ruptura que se suscitó en el país durante y después de la campaña electoral, fue uno de los hombres más importantes del Santo Sínodo, Cardenal Odilo Pedro Scherer ¿Quién es el arzobispo de Sao Paulo? Antes de la votación, el obispo trató de calmar el ambiente en Twitter, llamando a los brasileños a reflexionar sobre el hecho de que «La fe en Dios se mantiene tras las elecciones« Esto, por lo tanto, no vale la pena ponérselo”.Valores morales, justicia, hermandad, amistad y familia» en peligro «En medio de una lucha políticaAdemás, lo que le preocupaba era el hecho de que las iglesias también se involucraran en un debate político legítimo.

Sin embargo, la revocación del cardenal no atrajo a muchos partidarios de Bolsonaro. Quién acusó a los obispos brasileños de simpatía por la causa lulista En Twitter, apuntaron a Shearer y lo describieron como Comunista Porque ella viste de rojo. De hecho, como es bien sabido, el color rojo del hábito cardenalicio no tiene ninguna connotación política, sino más bien un indicio de martirio, porque quien lo recibe lila Debe estar dispuesto a derramar su sangre por el bien de creer en Cristo. «flebotomía»esta es la fórmula tradicional.

De todos modos, Shearer quería responder a Ataques – a los que se han añadido los relativos al aborto – redundante ser – estar En interés de la familia, contra el aborto y todas las formas de violencia contra el hombre Residencia en No esté de acuerdo con el comunismo o el fascismo. Pero la crítica social debió dejar huella en el arzobispo, quien quiso volver a expresarse sobre las acusaciones contra la iglesia en la campaña electoral durante un tiempo. ceremonia En la Reserva Frei Galvão Galvão.

El cardenal llamó a los fieles a releer el Evangelio, subrayando que no tenía sentido proclamarlo si él no se revelaba. Caridad Por los pobres y los enfermos. Luego, el tono de las señales se volvió controvertido. « Hoy se dice que el que cuida de los pobres es comunista Esquilador de truenos. En ese momento, Jesús era comunista. ‘, afirmó el cardenal, explicando que fue Jesús quien lo pidió. Inmediatamente después, el arzobispo reveló su provocación, explicando que « No, esto no es comunista. » Por qué « Cuidar a los pobres y enfermos, como mandó Jesús, es parte del evangelio “Y llamando a los creyentes a que no se dejen engañar y sigan también el ejemplo de la Biblia”. los santos lo hicieron Orlando Silva, un político de izquierda y exministro del gobierno de Lula, también compartió el video del sermón en Twitter. Un retuit del comentario de Silva apareció en el perfil oficial del cardenal, quien definió al paulsonianismo como una «secta satánica». «.

No se sospecha que el cardenal Shearer simpatice con la teología de la liberación, la corriente teológica que coqueteó con el marxismo y se extendió por América Latina entre las décadas de 1960 y 1970. ingrese su nombre para Lista de nominados para el Cónclave 2013 Como candidato por el llamado partido «Conservador». Su origen sudamericano, su sólida formación teológica, su experiencia pastoral al frente de una diócesis es tan importante como la de São Paulo, y la familiaridad con Corea como miembro del comité de supervisión del IOR jugaron a su favor. Pero su candidatura, según la reconstrucción mencionada por Gerard O’Connell en su libro La elección del Papa Francisco: un relato interno del palacio que cambió la historiaque se derretiría en la tinaja de la Capilla Sixtina durante primera votacióny recogió sólo cuatro favores contra 30 del italiano Angelo Scola y 23 del futuro Papa, Jorge Mario Bergoglio.

Sin embargo, hay que decir que nunca estaremos seguros de que esto realmente haya sucedido, porque los Cardenales que participan en el Cónclave están obligados a respetar Secreto sobre su desarrollo. Para quienes incumplan este apartado, es previsible la pena de inhabilitación «latae sententiae».