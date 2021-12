GF Vip, Transmisión en vivo Episodio 25: Sorpresa para Aldo Montano

GF Vip, transmisión en vivo del episodio 25: Noticias, minuto a minuto, día a día Leggo.it.

BIG BROTHER VIP, Transmisión en vivo del episodio 25 – Lunes 6 de diciembre

23.15 Mirjana y Biagio se están acercando cada vez más, y los comentarios sobre la pareja de los inquilinos claramente están cayendo. sección

23.09 Patrizia también tiene otra hija Ariana que tiene una discapacidad, de quien llega un lindo video mensaje

23.03 Patrizia en Super LED. «Fue como si me hubieran arrancado el corazón», dijo la actriz cuando perdió a su hijo apenas 10 días después de su nacimiento. Luego Pellegrino adoptó a Gregory en San Petersburgo: «Cuando lo vi lo abracé y fue como si lo hubiera dado a luz en ese momento».

23.00 La primera persona importante en escapar es Jessica.

22.59 Es hora del primer veredicto

22.50 Televoto cerrado, en la nominación están Lulu Selassié, Jessica Selassié y Patrizia Pellegrino

22.43 Para Signorini, Sophie sufre del síndrome del hombre causal y le pide a Gianmaria un comentario: «Cuando nos dejamos ir estamos bien, por la mañana cuando me despierto probablemente me avergüenzo. Estoy conversando con todos menos con ella. «

22.41 Signorini le pregunta por qué necesita una peluca rubia para dejarse llevar “El juego Tsina de Charlotte – explica Sophie – pero lo habría hecho incluso sin ella. Tenemos una relación muy especial, hay mucha atracción pero no podemos quedarnos ahí en la veranda para empezar una conversación, no sé si es timidez «.

22.38 Corta el tiroteo entre Sophie y Gianmaria. Cuando Codegoni usa una peluca rubia, se transforma y se convierte en Charlotte

22.27 Sorpresa para Aldo Montano, hay un video de su esposa Olga

22.15 Montano: “Me molesta porque no me siento imparcial y no me pongo en medio de discusiones. A otros les gusta estar en el medio, Soleil más así. Me expongo por las cosas que creo que se merecen «. Soleil: “Aprecio tu carácter de deportista y de outsider, pero creo que hay quien ocupa algunas posiciones, como competidor en momentos que elegiste ser neutral, pero me gustas más cuando te revelaste. Aprecio cuando dijiste que no hay relación entre nosotros, te admiro cuando te revelas a ti mismo «.

22.12 Cara a cara entre Montano y Sully, el héroe conocido como el neutral de Suiza

22.10 Alinea la casa

22.01 Mansi se disculpó con Lulu y los besó. Signorini le pregunta a Lulu por qué no se disculpó después de llamarla «idiota»: «No, porque me parece ridículo juzgar mis ataques de pánico». Signorini afirma: «Si llamas idiota a alguien, tienes que disculparte».

21.58 Repasemos el clip de la pelea entre Maria Mons y Lulu

La tensión en Gf Vip casi termina en manos de Lulu y Maria Monet. Los inquilinos se vieron obligados a dividirlos

21.56 Da rienda suelta a los besos de Jukas de Valeria Marini

21.51 Casa de fin de semana caluroso, repasemos el clip de la noche de baile

21.48 Entra en el estudio de Mosul. Hace unos minutos Alex Bailey entró en crisis y ya no puede manejar esta situación

21.44 Avances de Alfonso Singorini

(Cortesía de la oficina de prensa italiana Endemol Shine). Estalló una pasión entre Gianmaria Antinolfi y Sophie Codegoni. La relación entre los dos chicos siempre ha sido muy volátil, pero en los últimos días los dos han estado muy unidos, y los muchos besos apasionados que intercambiaron así lo demuestran. Pese a todo, Sophie aún reitera que no le gusta Gianmaria quien, sin embargo, no parece frustrada ante estas declaraciones. Por otro lado, según la joven, siempre hubo algunas contradicciones en cuanto a la relación con Giannamaria.

«Gf Vip» le da a Carmen Russo un momento de gran felicidad al recuperar su vida y permitirle conocer a su amante, Enzo Paolo Turchi.

Muchas sorpresas, y no solo para los competidores que terminaron con las nominaciones. Las tres «Vippone» de la televisión, Lulu Selassié, Jessica Selassié y Patrizia Pellegrino, serán las protagonistas de emotivos momentos antes de descubrir quién se va de casa para siempre.

Última actualización: lunes 6 de diciembre de 2021 a las 23:15



