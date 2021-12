Una de las mejores formas de cuidar su corazón es comer alimentos saludables todos los días. Se sabe que existen alimentos que pueden ser beneficiosos para nuestro organismo y para los demás y que, por otro lado, pueden poner en peligro nuestra salud.

Los expertos recomiendan comer al menos 5 porciones de frutas y verduras al día. Estos son, de hecho, parte esencial de una dieta sana y equilibrada, debido a los efectos beneficiosos que pueden tener en nuestro organismo. Piense, por ejemplo, en esto Esta fruta dulce y redonda ayuda a reducir el colesterol malo y los triglicéridos..

Sin embargo, entre los muchos aliados del corazón, también estará este vegetal que muchos de nosotros subestimamos muchas veces. Por otro lado, es un ingrediente que tiene múltiples ventajas y se utiliza en muchas recetas. Además, cuesta poco ser crujiente y delicioso. Eso es lo que es.

Además de las cebollas y el ajo, estas verduras ayudan a proteger la salud del corazón y las arterias.

Una de las primeras cosas que hacemos cuando empezamos a cocinar es picar cebollas o pelar ajos. Estos dos componentes son necesarios para casi todas las recetas del mundo, porque dan un toque inconfundible a cada plato.

Se sabe que el ajo y la cebolla tienen efectos beneficiosos sobre el cuerpo. En particular, se dice que el ajo es una verdadera fuente de antioxidantes, con sus propiedades antibacterianas, antifúngicas y antivirales. Por no hablar de las cebollas, que también son muy ricas en vitaminas y minerales como fósforo, calcio y potasio. En resumen, ambos componentes serán excelentes para el cuerpo.

Un verdadero centro de vitaminas, minerales y fibras.

Además del ajo y la cebolla, hay un ingrediente que se ha reducido mucho, a pesar de su gran sabor. Hablamos de puerros.

Esta verdura es una fuente importante de vitaminas C, E, A, K y B6. La vitamina C, en particular, ayudaría a fortalecer el sistema inmunológico. Por otro lado, las vitaminas B pueden ser un verdadero aliado para el metabolismo, pero eso no es todo.

Aliado del corazón y las arterias

Además, los puerros ayudarán al corazón y las arterias, gracias a la presencia de potasio. Por eso, además de la cebolla y el ajo, estas verduras ayudan a proteger la salud del corazón y las arterias. Por otro lado, la presencia de fósforo y calcio protege la salud de huesos y dientes.

Pastel salado con puerros, salmón y untable

Los puerros no son solo para freír. Es un ingrediente muy sabroso y delicioso para muchas recetas. Un buen ejemplo es este quiche súper fácil que está listo en solo 15 minutos.

Para prepararlo, cortar el puerro crudo en rodajas, quitando la parte verde. Vertimos las rodajas de puerro en una sartén, las rociamos con aceite y una pizca de sal y pimienta, luego mezclamos todo y dejamos cocer unos minutos.

Por separado, abrimos dos huevos y comenzamos a batirlos con un tenedor. Agrega un poco de leche y continúa mezclando. Luego echamos las chalotas en el huevo y volvemos a mezclar todo.

En esta etapa, colocamos un rollo de hojaldre ya hecho en una sartén y lo pinchamos con un tenedor. Unte encima las rodajas de salmón, unte una capa de queso crema y finalmente mezcle los huevos y los puerros. Informamos de 180 grados a 25 minutos en un horno estacionario precalentado, y el plato está listo.