Aquí es quién puede aprovechar el descuento.

Maxi ajuste de la maniobra para estimular descuentos en facturas. Pero vuelve el espectro de las cargas del sistema. Todas las noticias están a la vista.

Un aumento en las facturas, en sí mismo, puede no ser insuperable para los italianos. El problema es que la subida de los precios de la electricidad y el gas se produjo después de un período económico muy difícil para todas las familias. Así, los mayores costos fueron un golpe para los bolsillos de los contribuyentes, porque están atados al período impositivo y siguen operando en la fase de recuperación luego de la grave emergencia del año pasado. Ajuste de máxima maniobrabilidad Ahorrará unos 3.000 millones de euros. Para poder contener el golpe. Sin embargo, la sensación es que tomó al menos el doble de tiempo para detener el sangrado del dinero.

El gasto adicional promedio, según la Autoridad de Energía, ascenderá a unos 40 mil millones. Gracias al mayor uso de electricidad y gas durante el período invernal. De ello se deduce que para Codacons, las familias italianas gastarán alrededor de 500 euros adicionales por año en facturas. Según Assoutenti, el recuento sería peor: 1.300 euros, teniendo en cuenta las subidas de precios de venta al público. Un golpe que realmente no sintió la necesidad, teniendo en cuenta que la actividad de recaudación también se retomó de forma conjunta.

Facturación, hay un descuento pero (quizás) no para todos: así es como funciona

Está claro que las facturas de bonificación, por sí mismas, no pueden tapar todos los agujeros. Sin embargo, la rebaja seguirá estando destinada a 3 millones de familias, que podrán aprovecharla de cara al no especialmente elevado Isee: 8.265 euros. Se prevé un máximo de 20.000 €, pero solo para familias con cuatro o más hijos a cargo. Si no entra en estas categorías, También estaría bien tener una renta o una pensión de ciudadanía. Entre la electricidad y el gas, por el momento, el coste del estado se estima en unos 2.000 millones de euros. Los números dan un panorama general claro: 125 euros al año es un descuento, de media, para familias de dos personas. Para los que tengan uno o dos hijos, alcanzará los 148 euros, que subirán a 173 para las familias con cuatro o más hijos.

Sin embargo, existe la posibilidad de que el umbral del Isee suba más, elevando los ingresos hasta un máximo de 10 mil euros para aprovechar el descuento en facturas. Sin embargo, todavía existe una posibilidad tangible de devolución de la tarifa del sistema, que es del 20% en la factura de la luz y otro 4,3% en el gas. Una carga inesperada en este momento, dado que Se utilizaron $ 2 mil millones solo en octubre para restablecerlo. Sin ellos, el ahorro será de al menos 28 euros por trimestre. Esto podría convencer a las personas de optar por extender el recorte, al menos en otro cuarto. Además, la opción de reducir el impuesto al valor agregado, que se considera muy costosa de implementar ahora.