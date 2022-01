Genovés, dúo alemán Blessin-Spors a propósito de la salvación

punto y cabeza. Y ahora son los Spurs, y sólo los Spurs, los que llevan a cabo las directrices genoveses que deben apuntar exclusivamente a este punto, sin más vuelos por las nubes sin parangón que, además, no pertenecen al pragmatismo genovés. Como viene ocurriendo con asombrosa regularidad desde hace seis años, la redención es un objetivo tan difícil de alcanzar como motivador de un entrenador como Alexander Plessin, y no hay doble acento en la última voz, que ayer se presentó ante el penúltimo equipo de la clasificación, regresando de un villano 6-0Y El impulso emocional se desborda incluso desde la quietud de las tomas del fotógrafo Tano Pecoraro. El dúo Spors-Blessin, de la tierra Desde el Baden-Württemberg quiere dar tripas a un equipo aterrado que se siente en el B, y resultado lógico que piensa y juega peor que el recién ascendido, tanto que desató botellas de espumoso porque no tomó ellos de algunos oponentes en su lugar. que no guardarlo.

Génova debería compensar el retraso de tres meses, no tiene sentido mirar hacia atrás y ver errores tan graves que ni siquiera los aficionados cometen. Qué tema que se elige primero para Shevchenko del gerente general de Vitesse, qué ingenuidad en la búsqueda del prestigio y el título internacional en lugar del caos (entre jóvenes y profesionales, Plessin entrenó durante diez años): llame campeón a un ex gran entrenador , a pesar de ser un novato en su carrera, podría correr el riesgo de que una vez que la situación general se deteriore, preste más atención a proteger la integridad de un buen nombre en lugar de salir inmediatamente de la pelea del equipo. El fútbol también se trata de reducir las pérdidas y quizás Shevchenko lo haya logrado, a diferencia de su predecesor, Balardini. Los Spurs tuvieron su primer golpe de suerte al rechazar a Lababa, un artefacto que no habría evitado el descenso de gigantes alemanes como el Hamburgo y el Wolfsburgo de no haber sido por el desempate.

Así que que sonría el gerente general de los Spurs, si él también lo siente, pues ha encontrado en Mr. Pleasin a un hombre y un profesional dispuesto a aceptar “en solo veinticuatro horas” una demostración de valentía de otros compañeros, con más currículum, o rechazado o expuesto a circunstancias no se agota durante enero. Gracias al replanteamiento de Labbadia que se produjo tras presenciar la masacre de los francos, el club genovés perdió dos, si no tres, días en el mercado: es la vida desmoronada de un club obligado a insertar refuerzos en cada división con especial cuidado. Al menos tres de ellos llegarán al Génova en los próximos diez días, y debutarán tras el parón, además de los otros jugadores que ya están en la plantilla y que resucitarán al Génova no antes, sin embargo, el debut de Plessin ante el Udinese en un delicado partido hará Una gran parte del destino de la salvación del enemigo se decidió. punto y cabeza.