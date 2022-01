¡DETENER! Il CERTIFICATO non sarà più necessario per una categoria di persone. I deettagli » ILMETEO.it

PASO VERDE: ¡ALTO! Il CERTIFICATO non sarà più necessario per una categoria di persone. yo deettagli

Il CERTIFICATO non sarà più necessario per una categoria di personeCi sono ancora novita in merito al Pase Verde. Ci sarà un vero e proprio stop al certificado, ma solo per una categoria di persone: per tutti coloro che dopo aver avuto il COVID, dopo la guarigione, la certificación llega infatti automaticamente.

El gobernador ha decidido che un tampone negativo antigenico o molecolare sarà suficiente para sbloccare il nuovo Green Pass valido per 6 mesi dall’infezione. Non sarà dunque più necessario il certificato di guarigione e quindi l’intervento del medico di base: basterà l’esito negativo di un test.

Al momento della certificazione della positività, infatti, il Green Pass viene automaticamente sospeso e la persona positiva informata atraverso un’e-mail o un sms.

Il problema è che la procedura per lo sblocco dell’eventuale Green Pass ancora valido legato alla vaccinazione e per l’emisión del nuevo certificado legato alla guarigionenon era finara immediata: serviva, appunto, il passaggio dal medico di base, che sulla base del test negativo emetteva il document di guarigione and provvedeva alla notifica sulla piattaforma nazionale.

Solo dopo questo passaggio tramite l’applicazione Io, o gli altri canali disponibili, era possibile scaricare il nuovo certificato verde.

Per questo, in vista dell’obbligo che scatterà il 10 gennaio, come reportato anche dal quotidiano República, l’esecutivo ha simplificado el procedimiento. Precisando che il tampone negativo cartaceo che provi un esame effettuato ovviamente secondo le tempistiche previste è valido ai fini della certificazione di guarigione.

Il Ministero alla Salute, con Sogei, la socialetà ICT controllata dal ministero dell’Economia, ha liberato così i medici di base dalla pressione di centinaia di pazienti al giorno che spingevano per la legittima emite del nuovo Green Passe per la produzione di un ulteriore documento, di fatto annullando un passaggio almeno per la procedura immediata.

Alla fine di ogni giornata il sistema farà poi il controllo dei negativi e invierà a tutti il ​​​​certificato digitale di avvenuta guarigione. Il nuovo Green Pass dovrebbe essere enoughe anche ai medici del lavoro nel caso di rientro in ufficio, anche se i responsabili potrebbero comunque richiedere il documento di asl o medico di famiglia che atesti la guarigione.