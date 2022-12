Gasolina completa por solo 5€, es posible pero hay que estar muy atento

Llevar el depósito lleno por solo 5 euros en el bolsillo es probablemente el sueño de todos. Un sueño hecho realidad con el truco del salto, hay muchos que lo hacen. Tenga en cuenta solo, pero es necesario, ¡es ilegal!

Así es como funciona el truco y por qué no ponerlo en práctica.

con el Altos precios de la gasolina Hay mucha gente involucrada Encuentra alternativas Con el objetivo de ahorros potenciales. Diciembre será el mes del fuego en este sentido.

Evidentemente, los trucos principalmente útiles se enfatizan como de costumbre: mantener una velocidad regular, no desgastar el motor con aumentos bruscos de velocidad, velocidades excesivamente altas y, sobre todo, tratar de conseguir conducido por un «taxista»específicamente dirigido a aumentar los estándares de autonomía para automóviles o motocicletas.

Desafortunadamente, el hábito que se propaga también está arraigado. Ideas y trucos que dañan las bombas de gasolina estrategias ilegales.

El engaño está cobrando impulso entre foros y redes sociales. Una herramienta desarrollada por aquellos que tienen un scooter y quieren uno Llévate el full invirtiendo solo 5 euros.

Tal vez valga la pena señalar la explicación de color al usuario que detalla esto truco evasivo:

Creo que todos ustedes aquí tienen problemas con los scooters que requieren mucho. Recomiendo un truco que probablemente muchos conozcan para sacar gasolina de la bomba aunque no haya dinero. Después de pagar los 5 euros habituales, siempre comprobando que no haya gasolinera, Comienza saltando sobre el tubo de la bomba. (para esto necesitarás un amigo que salte) para que el gas salga a lo grande. Reposta y si quieres hazlo también por tu amigo, pero una vez que te quedes sin 5€ de gasolina no vuelvas a poner el surtidor, si nunca lo has hecho prueba. buena diversión!