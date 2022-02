Garantizará mil millones por cada habitante de la tierra

mientras en una tierra Los científicos luchan con pandemia Los daños del cambio climático, expertos NASA Ellos están tratando de averiguar cómo conseguir sus manos Nuggets de Oro en espacio exterior. Y la invasión no será menor, ya que un asteroide ha llamado la atención de la agencia espacial estadounidense desde hace tiempo. psíquico 16El cual contendría oro y metales preciosos con un valor estimado de 10.000 cuatrillones de dólares.

el plan de la nasa

No hace falta decir que no es fácil hacerse con el botín espacial. como admitido Juan Zarnecki, presidente de la Real Sociedad Astronómica del Reino Unido: «Solo una estimación teórica de cómo extraer oro de un asteroide en el espacio requiere 25 años de estudio». Pero para la NASA no hay misiones imposibles, y de hecho parece que ya pretende llegar a Psyche 16 ya en 2026. Sin embargo, la primera dificultad está relacionada con la ubicación en el espacio del «depósito» de oro, y no precisamente en mano. “La mayoría de los asteroides – explica Luciano Anselmo, investigador del Laboratorio de Dinámica Astronáutica de Isti (Instituto de Ciencia y Tecnología de la Información) del CNR (Centro Nacional de Investigación) en Pisa – se concentran entre Marte y Júpiter, en el siguiente – llamado cinturón de asteroides.Es evidente que se trata de cuerpos muy heterogéneos, tanto en tamaño, ya que van desde poco menos de mil kilómetros de diámetro hasta cosas que son prácticamente piedras, y sobre todo en cuanto a composición química. ”

tarea difícil

Estas características pueden hacer que el proyecto sea más desafiante. “La información obtenida a distancia a través de estudios espectroscópicos, estudiando las propiedades de la luz reflejada por estos cuerpos -determinadas por Anselmo- nos permite hacernos una idea de la composición química y en ocasiones también de la mineralogía, es decir, de los minerales presentes en estos cuerpos al menos en la superficie.». Por ello, los científicos se preparan para poder ir a buscar el oro que se encuentra en el asteroide. Ciertamente, no se podía imaginar que sucediera lo contrario y que, mientras tanto, los metales preciosos pudieran caer del cielo. “Algunos asteroides también pueden cruzar la órbita de la Tierra -reconoce Anselmo-, pero es una pequeña minoría. Hay muchos que penetran en el sistema solar interior. Es posible y ciertamente ha sucedido en el pasado y también sucede en menor escala cuando los meteoritos caen sobre nosotros, y luego también se recuperan y se exhiben en los museos”. Pero en este caso no tiene sentido estar bajo ninguna ilusión. “Si hubiera un claro objetivo de claras proporciones para interceptar nuestro planeta -advierte Anselmo- entonces obviamente sería una amenaza muy seria. Esto es parte de la Observación y Defensa Planetaria, que específicamente tiene la tarea de tratar de detectar objetos potencialmente peligrosos y asegurarse de que haya una advertencia en caso de que alguien esté en curso de colisión, para eventualmente intentar desviarlo con el tiempo. «.

¿Es cómodo?

Pero para ser honesto, probablemente habrá que calcular si realmente vale la pena ir al espacio para intentar extraer los preciados materiales. «Los viajes espaciales cuestan per se -reflexiona Anselmo- especialmente en el cinturón entre Marte y Júpiter. En un futuro no muy lejano, la extracción no solo de recursos preciosos, sino también de otros materiales, será beneficiosa si se necesita mantener humanos presencia en el espacio profundo Pero más que oro, en realidad necesitaremos recursos más importantes como agua, carbono e hidrógeno, es decir, materiales que serían muy costosos de traer de la Tierra al espacio”. Pero incluso antes de que alguien vaya a Psyche 16 en busca de oro, los científicos de Isti Cnr en Pisa están tratando de resolver una emergencia que no es solo terrestre: deshacerse de los desechos espaciales. «La congestión del espacio terrestre debido a los objetos que lanzamos alrededor de las órbitas hace cada vez más difícil realizar operaciones espaciales. Ahora tenemos más de 40 mil objetos con dimensiones superiores a 5-10 centímetros alrededor de la Tierra, y muy a menudo tenemos que hacer algún tipo de gimnasia para evitar colisiones con objetos abandonados Hay que tratar de mitigar el problema -como admite Anselmo- para asegurar la continuidad de las actividades espaciales en el corto plazo y en las próximas décadas”.