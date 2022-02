¿Por qué Manuel Portozzo se está perdiendo el GF Vip? «Tengo Covid» / «Estoy bien pero…»

Tenga en cuenta que los espectadores más atentos han notado la falta de un estudio. gran hermano vip para Manuel Portozzo. El niño no está en su lugar habitual entre los omitidos de esta edición y muchos empezaron a preguntarse por qué, preguntando al personaje en cuestión por qué estaba ausente. La respuesta llegó poco después, cuando Manuel ante muchas preguntas, decidió aclarar lo sucedido y anunció que tenía Covid. «Para todas las personas que se preguntan por qué no estuve en el episodio, ¡di positivo esta mañana!». Publicidad en Instagram en una historia. Así tranquilizó a los fans: «Estoy bien pero desafortunadamente estaré fuera por un tiempo»explicado. Finalmente, mira el lado bueno de esto: «¡Ahora es mejor que mediados de marzo!», o mejor dicho, marcan el final de esta edición. Estaba en casa notando la ausencia de Manuel jessica selassie quien le señaló a su hermana que no hubo comentarios cuando Lulu cantó su canción en vivo el 22 de septiembre.

Manuel Portozzo Lapidari sobre el beso entre Delia y Sully / «Es un circo…», y enciende las redes sociales

