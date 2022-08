Gamescom 2022, la guía definitiva

Gamescom 2022 será un evento en vivo, después de solo dos lanzamientos virtuales. Comenzará oficialmente el 24 de agosto y finalizará el 28 de agosto de 2022. La curiosidad por saber si los años de la pandemia han dejado secuelas es realmente fascinante, aunque hay que decir que desde un punto de vista estrictamente mediático, estamos no. Experimenta un verdadero renacimiento. , pero el primer paso aún está lejos del esplendor extremo de estos eventos en vivo (el último en 2019), dada la pobreza de varias conferencias y eventos. Básicamente, solo estará el Opening Night Live de Geoff Keighley, a quien ahora se le encomienda el papel de triple coleccionista de anuncios/actor de la industria, y un evento de Xbox hecho de retransmisiones y entrevistas, del que no se esperan grandes novedades. anuncios Seguro que saldrá algo, probablemente valdrá la pena mirar los juegos existentes, pero no se revelarán nuevos. Microsoft en sí no se ha centrado mucho en anunciar su existencia, lo que significa que es más una forma de mostrar algunos juegos que llegarán a Xbox en los próximos meses que un evento real. Los juegos de Xbox Games Studios que Microsoft confirmó son: Age of Empires 4, Pentiment, Microsoft Flight Simulator, Grounded y Sea of ​​​​Thieves. También habrá terceros, incluidos: Lies of P, Disney Dreamlight Valley, A Plague Tale Requiem, Inkulinati, The Last Case of Benedict Fox y Lightyear Frontier.

Finalmente, estará el Future Games Show, donde habrá más de medio centenar de juegos, incluyendo producciones medianas y pequeñas como las de Team 17, 505 Games, Prime Matter y Ravenscourt. El único juego confirmado es The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me de Supermassive Games y una versión alemana de Awsome Indie. Veremos qué perlas pequeñas y grandes nos sugerirán.

En resumen, la convención de Gamescom, que era casi tan predecible como la conferencia E3, ahora es memoria, epidemia o no epidemia. Obviamente, habrá algunos editores importantes, como Ubisoft, que deberían asistir a Skulls & Bones y posiblemente regresar para mostrar una nueva versión de Prince of Persia: The Sands of Time (para Assassin’s Creed, ya se anunció un evento en septiembre, por lo que estamos imaginando que habrá casi cero) y THQ Nordic, que ofrecerán un cartel muy diverso, pero también habrá ausencias importantes, sobre todo las de Sony y Nintendo, pero también las de Activision Blizzard y Take-Two Interactive. Parece que muchos ya no ven la Gamescom como un escaparate interesante para sus próximos juegos. Entre los asistentes, hablaremos en un privado dedicado.

Averigüemos todo en detalle en un archivo. Guía definitiva de Gamescom 2022.