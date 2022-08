Roma venció a Cremonese 1-0. Smalling resultados, Zaniolo ko – Deportes

Como ya en la primera aparición en este torneo en Salerno, incluso en casa contra Cremonese Roma gana la medida, 1-0, y obtiene el máximo con los puntajes mínimos, destacando una vez más las lagunas en la etapa final. Esta vez el equipo juega menos de lo habitual también gracias al excelente Cremonese que nunca cedió las apariciones frente a él, pero no se da cuenta de mucho, para gran decepción de Mourinho, que también siguió por este motivo llamando a la llegada de Trigoria. de Belotti. Mientras tanto, tras el gol del centrocampista Cristiano en Salerno, la «Magica» vence hoy con el gol del defensa, el siempre eficaz Smalling, que es bueno sacando el córner.

Smalling dedica el gol a Wijnaldum

Además, se vuelve a poner la mala suerte, que tras lesionarse Wijnaldum en los ensayos finales, priva también a Giallorossi de Zaniolo, que al caer tras una discrepancia con el georgiano Lochoshvili se ha descolocado el hombro y así debe salir al 44′ para dejar paso. para el faraón Shaarawy. Una lesión podría acabar definitivamente con el talento número 22 de esta ventana de fichajes, del que el GM Thiago Pinto ha hablado sobre la posibilidad de una renovación de contrato en septiembre, tras la finalización del mercado de fichajes.

En cuanto a Cremonese, de haber empatado no habría robado nada, ya que se hizo maliciosa varias veces y casi empató con Desires, la máxima goleadora de la liga de conferencias que llegó procedente del Feyenoord y que, en un intento de vengar a Tirana, golpeó hoy el larguero. . Okereke también peleó bien y en la final de Alvini, ante los apuros defensivos de la Roma y cierta lentitud y falta de agresividad desde el centro del campo, gritó varias veces para que su equipo fuera al límite, y puso a otros delanteros como el ex Ascoli. Tsadjout y el ex ídolo del Frosinone Daniel Siovanni.

Pues Roman Valéry, el ex Orbetiver que cumplió el sueño de jugar en el Olympique, aunque fuera un rival, en una azotea cubierta de hierba, en las instalaciones del Capitolio, y que ya se muestra en condiciones de peligro («campo de patatas», identificó Mourinho a posteriori). partido) hasta el punto de afectar las jugadas, especialmente a los que tenían que atacar. Dio un paso al frente, al menos hoy, para el controvertido portero Radu, decisivo cuando remató de puntillas el marcador de El Shaarawy por encima del larguero, y bien para ‘rechazar’ a Dybala y Abraham en varias ocasiones.

La acción que abrió el partido y dio el triunfo a la Roma llegó en el minuto 20, tras una buena oportunidad desperdiciada

Dybala y los Dessers que provocaron acrobacias que aterrorizaron al público rumano. Smalling marcó, disparó, se golpeó la cabeza y marcó de córner a tiro de Pellegrini. El resto del partido fue un torbellino de sustituciones y Cremo casi igualó en un final al suizo Bickel, que selló otra derrota honrosa, tras vencer a Florencia, para su equipo. En cambio, para la Roma vuelve a ser el máximo resultado con el menor esfuerzo, 2 goles marcados, nada cedido y 6 puntos, a la espera del estupendo partido del próximo sábado ante la Juventus. Esto no sería solo un partido.