Funciones desconocidas en WhatsApp

Funciones ocultas de WhatsApp: aquí está el artículo sobre las formas que debemos conocer absolutamente sobre esta aplicación

WhatsApp Es una plataforma que todos utilizamos hoy en día, para enviar mensajes en tiempo real con nuestros amigos u otros contactos, incluso en el trabajo. Como hemos visto en las últimas semanas, esta plataforma no sólo brinda un servicio de chat. Hay muchas funciones dentro de él, pero muy pocas personas las conocen. Hoy intentaremos ver los más específicos de ellos, al mismo tiempo que explicamos su utilidad en este artículo.

Funciones ocultas de WhatsApp: lo que necesitamos saber

WhatsApp es una plataforma privada, capaz de hacernos hablar con nuestros contactos pero sobre todo de defender nuestra privacidad respecto a esa conversación. Entre las últimas funciones de esta aplicación, se encuentra un modo que hace inaccesible el chat con un contacto específico. La función se llama «Bloqueo de chat«, que sirve para proteger nuestra conversación con uno o varios usuarios diferentes mediante el uso de contraseñas y datos biométricos. Una forma de protección especialmente indicada para profesionales o personas implicadas en infidelidades.

Y otras funciones ocultas y útiles para el usuario.

Otra función muy útil es la función asociada.Archivar chat Como correo electrónico. Esta función te permite almacenar chats que no deseas ver públicamente, o simplemente ocultarlos. ¿Por qué es útil este tipo de funcionalidad? Te permite ordenar la conversación que te interesa de forma privada, incluso sin eliminar el chat en sí. Vale la pena intentarlo, ya que puede haber varias razones detrás del uso de este modo.

Otra función de la que os hablamos hace unos días es Desactivar Confirmar lectura. Una forma de mantener la privacidad usando WhatsApp, pero sobre todo, encontrar tiempo tranquilamente para responderle a tu novia, empleador o amigo. En la práctica, otros usuarios no sabrán cuándo has leído su mensaje, ya que ya no serán notificados a través del sistema de marca azul. Muy útil para proteger tu privacidad, pruébalo en configuración.

Otra función especial e interesante de WhatsApp es la función asociada al uso Fondos de pantalla personalizados para nuestras conversaciones. Si hablamos con nuestro amigo, podremos establecer una foto de ellos juntos como fondo de pantalla. Lo mismo ocurre con los grupos para grupos, o un chat empresarial compartido con el logo de la empresa. Hermosas soluciones para hacer que las conversaciones sean más empáticas, divertidas y quizás incluso corporativas, como en el trabajo. Aquí también, pruébalo y disfruta de tu imaginación. Puede hacer que tus conversaciones sean un poco más interesantes y, sobre todo, llamar tu atención.