Se ha identificado la identidad del joven de veinte años que disparó contra Trump. Un empresario sale del hospital con una lesión en el oído – Noticias

el es llamado Thomas Mateo CrookesEn Bethel Park, Pensilvania, El joven de veinte años que disparó a Donald Trump con su Ar 45, un rifle de asalto semiautomático, antes de ser asesinado por francotiradores del Servicio Secreto. El FBI lo identificó y abrió una investigación. Según el Washington Post, el niño era votante republicano y estaba registrado en el Partido de Pensilvania.

Si bien el empresario salió durante la noche y parece gozar de buena salud (fue fotografiado bajando las escaleras de su avión), las investigaciones sobre la dinámica del ataque continúan y algunos especulan que podría haber un segundo asesino: “Un investigador comentó En una conferencia de prensa: «Ahora tenemos al tirador. La investigación continuará hasta que obtengamos una respuesta definitiva». Un análisis de Associated Press de más de una docena de videos y fotografías del lugar del mitin de Donald Trump, así como imágenes de satélite del mismo. El sitio muestra que el tirador se acercó repentinamente al escenario donde hablaba el expresidente.

Según algunos periodistas, el techo en el que estaba sentado estaba a menos de 150 metros del escenario, una distancia desde la cual un arquero decente podría alcanzar un objetivo de tamaño humano. Un video publicado en las redes sociales y geoetiquetado por AP muestra el cuerpo de una persona vestida de camuflaje gris tendido inmóvil en el techo de un edificio de Agr International Inc., una empresa de fabricación de botellas al norte del recinto ferial Butler Farm donde se reunió Donald Trump. Lugar de rodaje. «Esta tarde fuimos testigos de lo que llamamos un intento de asesinato contra nuestro expresidente Donald Trump», dijo Kevin Rojek, agente especial a cargo de la oficina local del FBI en Pittsburgh.

Tras la condena de los líderes del mundo occidental, la primera reacción proviene de Moscú. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, instó a Estados Unidos a realizar un “inventario” de sus “políticas de incitación al odio contra oponentes políticos, países y pueblos”, aprovechando la oportunidad del intento de asesinato de Trump para denunciar el apoyo estadounidense a Kiev.

El ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, destacó la «profunda cercanía a Estados Unidos» y condenó «la violencia que no puede tener cabida en el debate democrático». Conceptos también expresados ​​por el canciller alemán Olaf Scholz, quien calificó el ataque a Trump como un “despreciable acto de violencia que amenaza la democracia”. Para el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, “el odio y la violencia no tienen cabida en una democracia”. Incluso según el presidente indio, Narendra Modi, “la violencia no tiene cabida en la política”. Finalmente, el presidente chino, Xi Jinping, expresó su «solidaridad y simpatía» hacia el 54º presidente de Estados Unidos.

video FBI: Fue un atentado contra la vida de Trump

Otro espectador del mitin de Donald Trump resultó gravemente herido. CNN informó esto.

El Servicio Secreto confirmó que mataron a la persona que abrió fuego contra Donald Trump durante su mitin en Pensilvania, y que además del asistente asesinado, dos personas resultaron “gravemente heridas”.

video Testigo disparó contra Trump: «Tenía la cara cubierta de sangre»

video Trump se baja de su avión tras el tiroteo

Qué pasó



Cinco minutos de terror empujaron a Estados Unidos a los momentos más oscuros de su historia, desde el asesinato de John Fitzgerald Kennedy hasta el asesinato de su hermano Bob e incluso el ataque a Ronald Reagan. Donald Trump se lastimó la oreja mientras hablaba en un mitin en Butler, PensilvaniaEs el último antes de la conferencia que se celebrará en Milwaukee la próxima semana y que le coronará oficialmente como candidato a la Casa Blanca. “Es increíble que un acto así pueda ocurrir en Estados Unidos”, afirma el empresario, que no pierde el conocimiento al cabo de unas horas. Su oponente Joe Biden condenó inmediatamente el ataque y declaró que «no hay lugar para la violencia en Estados Unidos».

Habían pasado unos quince minutos cuando comenzó la pesadilla. El expresidente se refería a la ola de inmigrantes que «invadieron» Estados Unidos. Se escuchan disparos y el empresario se lleva la mano a la oreja derecha, e inmediatamente cinco hombres y mujeres del Servicio Secreto corren hacia él y lo arrojan al suelo detrás del podio. Detrás de él, la multitud aterrorizada grita y trata de encontrar refugio. Se escucharon más disparos, unos ocho. Entonces el expresidente, aún rodeado de sus agentes, se levanta, levanta el puño hacia la multitud y grita: “Luchemos, luchemos, luchemos”. “Estados Unidos”, responden los fans con voz colectiva. De su oreja derecha brota abundante sangre y el empresario se siente en shock, tiene la camisa desabrochada, pero todavía tiene fuerzas para decir: “Déjame llevarme los zapatos”. Trump dijo en las redes sociales: “Una bala atravesó la parte superior de mi oreja derecha”.

Los agentes del Servicio Secreto lo transportan a una camioneta y luego a un hospital local para ser examinado. El portavoz de la campaña, Stephen Cheung, dijo aproximadamente media hora después que el ex presidente «está bien y agradece a las fuerzas del orden y a los socorristas por su rápida acción después de este terrible acto».

El atacante fue asesinado por la policía, a la que en los tensos minutos inmediatamente posteriores al ataque se le pudo escuchar gritar “tirador derribado” y “tirador muerto”. Lamentablemente, uno de los manifestantes pagó el precio de la violencia y murió, mientras que otro se encuentra en estado grave. Según el abogado de Butler, Richard Goldinger, el tirador estaba en el techo de un edificio cercano, fuera del área del evento. «Se necesitaba un rifle para llevar a cabo el ataque porque se encontraba a varios cientos de metros de distancia».

Obviamente, esta es la única manera de evitar los detectores de metales y los estrictos controles de seguridad a los que están sometidos todos los involucrados en eventos políticos dentro y fuera de Estados Unidos. El testigo Blake Marnell dijo: “Yo estaba en la primera fila del centro con algunos amigos, viendo al presidente hablar sobre inmigración y luego escuché algunas voces que no sabía cuáles eran. «Esperaba que fuera una broma de mal gusto. Giré a mi izquierda. Al principio no vi nada. Luego me volví hacia el presidente y fue entonces cuando vi que el Servicio Secreto lo inmovilizaba en el suelo».

El ataque fue condenado unánimemente



El ataque fue condenado unánimemente, empezando por el presidente Biden. «Agradezco saber que se encuentra sano y salvo. Rezo por él, por su familia y por todos los que estuvieron presentes en la manifestación. Espero más información», dijo el presidente, subrayando que «no hay lugar para la violencia política.» En Estados Unidos», dijo que esperaba hablar con Trump en las próximas horas.

El expresidente Barack Obama, la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, también expresaron conmoción y solidaridad. El expresidente George W. Bush calificó de «cobarde» el ataque a Trump, y uno de los hijos del empresario, Donald Jr., afirmó que «habló por teléfono con mi padre y está de muy buen humor. Nunca dejará de luchar». para salvar a Estados Unidos.» Lo que sea que le lance la izquierda radical”. Pero la solidaridad con el expresidente también llegó desde el exterior. El primer ministro italiano, Giorgio Meloni, anunció que seguía las actualizaciones provenientes de Pensilvania “con preocupación y mis mejores deseos para que Trump llegue pronto”. recuperación, esperando que los meses sean testigos de que «en los próximos años de campaña electoral, el diálogo y la responsabilidad prevalecerán sobre el odio y la violencia». El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo estar «conmocionado» por el ataque, y el primer ministro húngaro, Viktor Orban, que se reunió con el expresidente hace apenas unos días, le envió «pensamientos y oraciones en estas horas oscuras».

La hija del empresario, Ivanka, envió un mensaje a todos los demás agentes del orden por sus acciones rápidas y decisivas de hoy: «Sigo orando por nuestro país, hoy y siempre».

Reproducción © Copyright ANSA