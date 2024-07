Lo hizo a propósito para que los niños ganaran.

En los últimos días se ha hecho viral un vídeo en el que Moise Kean, tras ser presentado como nuevo jugador de la Fiorentina, no logra marcar el enorme marcador colocado en uno de los minicampos del Viola Park, donde el equipo de Rafael Palladino juega el primera parte del partido. Campo de entrenamiento de pretemporada. Las fotos del exdelantero de la Juventus lucieron realmente duras Han viajado por el mundo en Internet Pero es medio falso.

La Fiorentina explica el vídeo de Kane

De hecho, el Viola Club publicó posteriormente el vídeo completo de la actuación, en el que Kane lucha con un desafío organizado con unos niños, simples aficionados que se reunieron con sus padres en Viola Park para el campo de entrenamiento. Mientras los niños intentan dar en el blanco, el atacante sonriente golpea el costado del tablero.. La Fiorentina adjuntó entonces la frase: “Guerreros en el campo, leales a los niños”. En términos prácticos, el atacante cometió un error deliberado para permitir que los niños ganaran.





La web está indignada por el vídeo de Kane

Los profesionales del medio que cortaron el vídeo acusan: “Están grabando un vídeo para una entidad Comete errores intencionalmente para que los niños puedan ganar. Lo cortaron profesionalmente y se viralizó un vídeo de insulto porque no acertó un tiro. Luego se preguntan, sorprendidos, por qué la gente está tan disgustada con los periodistas y los medios de comunicación.» Las reacciones llegan: «Realmente ridículo, pero al menos sería malo. El problema es que hay ‘periodistas’ que ni siquiera entienden. que Ken hizo esto a propósito. Realmente frustrante». Y también: «Creo que jugaron una versión futbolística del cricket que son los dardos. «Creo que apuntaba a dobles, anotó 17 y falló 15» y luego: «Parecía». un poco extraño en realidad… no porque sea Ronaldo, pero es malo». «Muy…» Y nuevamente: «Me pregunto cómo podría haber una flota de personas estúpidas que creyeron que Kane podría haber estado tan sorprendentemente equivocado». . Incluso el más pobre vendría a jugar conmigo los viernes al campo (es decir, yo) ¡no tiraría la pelota allí!».

Ravizzani defiende esta categoría

Intenta defender la clase de Fabio Ravisiani. “Los periodistas somos culpables de muchas cosas”, escribió el director de Telelombardia en X/Twitter. Pero si la persona que realiza esta tarea no puede distinguir entre correo electrónico anónimo Procesador de imágenes engañoso Y de toda la clase de periodistas, el problema le pertenece sólo a él”.

Hubo muchas respuestas: “Está claro que no hay que generalizar, pero en la era de la información atropellada, cada vez se publican más noticias sin verificarlas, por incapacidad o por mala fe. profundamente, pero generaliza el cartel. «La historia de esta noche es simbólica» y también: «Se le puede considerar pobre o no (en mi opinión no lo es) pero ¿cómo se puede siquiera pensar que un futbolista profesional no puede levantar el balón?». aún: «¿Me equivoco o se eliminó el video de Ken? El clip fue cortado sutilmente., donde indicaron que se extendió ampliamente? Haciendo una corrección a cómo sucedieron realmente las cosas, ¿verdad?

Por último, no faltan los comentarios desagradables después del traslado de la Juventus a la Viola que ya ha causado revuelo: «Gran hombre Moyes, El año pasado ni siquiera marcó un gol para hacer especiales a los niños. «Corazón de oro» Luego: «También concedía goles y siempre permitía ganar a sus oponentes. Gran corazón Kane»