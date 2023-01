Fuego amigo en Rai – Libero Quotidiano

Sí, excelente, «pero para su dormitorio». alicia marcusi Debutó en Rai 2 con florecerla primera emisión de la televisión pública tras una despedida sin dolor de mediaset, y desató fuego amigo sobre Viale Mazzini. El programa ha cosechado más críticas que elogios, y la recepción general también ha sido algo fría: 1.3 millones de los espectadores y mirar 7.4 por ciento. No es un desastre, pero ciertamente tampoco un éxito. Y los más insidiosos dicen que el verdadero desafío para la ex presentadora popular isleña es no terminar como Ilaria D’Amico, cuya charla del jueves ahogó What’s New y huele a cerrar temprano después de solo 3 meses.

después, después Aldo Grassomuy dificil Corriere della SeraEl ricardo boca infanticidio florecer Él sí, he aquí, estudia TvDiscusión, otro programa de Rai (al menos es Rai 3). Problema vergonzoso sin duda. Mosul Massimo Bernardini Ella le pregunta al crítico qué piensa del programa de Marcusi, y él instantáneamente congela su entusiasmo con una mueca: «Hermoso». Entonces comenzó el bombardeo.

«Estaba esperando el anunciado choque de generaciones y, en cambio, aquí hay una acumulación elementos de la telepatía Importante. Ahí está el tristocracia Del pasado infravalorado en una serie de juegos de salsa karaoke, hay una presentación del presente como el reino de la insignificancia, cuando el presente es extraordinario. Algunos de los invitados -confirma Boca- no lo usaron. Estoy pensando en la actriz. valentina rumana Creo que no dijo una palabra. O algunos de los invitados se equivocaron, supongo. batería«Buen chico, pero quién no sabe cómo montar un espectáculo». El gran final muy tóxico: «Hubo esta increíble brisa Del estilo Mediaset que estalló en la tarde. Creo que esta es una presentación excepcional y perfecta en el dormitorio de Alicia Marcusi».