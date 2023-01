200 menos solo en Treviso

Treviso – No se saldrá con la suya con la gripe. Solo en la última semana, más de 42.000 venecianos se han visto obligados a dormir debido a la fiebre, aunque no siempre esté presente, como tos, dolor de cabeza y dolor de garganta. Las lesiones también complican las cosas dentro de los hospitales, ya que se cubren los vacíos, se suelen duplicar las horas extraordinarias, se aumenta el número de horas disponibles y se revisan las vacaciones y las vacaciones. Los hospitales de la provincia de Treviso, por ejemplo, tienen cerca de 200 empleados que se ausentan precisamente porque tienen el virus de la gripe o la covid. En concreto, 7 médicos especialistas y 184 empleados entre enfermeros, operadores, técnicos y otros se encuentran de baja por enfermedad. Contratiempos añadidos por la ya conocida escasez de batas blancas y de profesionales sanitarios en general. Así que encontrar reemplazos por unos días es básicamente imposible. Así que todo lo que queda es volver a apretar los dientes. «Por el momento, el dato que más nos preocupa es precisamente el del ausentismo del personal. Francesco Benazzi, director general de la autoridad sanitaria local de la región de Treviso, evalúa las enfermedades y las distribuye en varios sectores. Como resultado, no No hay que reorganizar los servicios ni siquiera cerrarlos, pero está claro en estas circunstancias que cuesta un poco de esfuerzo”.

en una emergencia

La esperanza es que se respeten las expectativas. Se espera que el pico de la gripe estacional termine el 20 de enero. Esto significa otra semana en las trincheras. Entonces tienes que volver para ver la luz de nuevo. El seguimiento regional confirma que la incidencia va en descenso: el último informe habla de 8,81 casos por cada mil habitantes. Las salas de hospital ya no están tan llenas como en Navidad. Hoy en las instalaciones de Marca hay 102 pacientes hospitalizados por influenza y coronavirus. En detalle, 26 personas padecen formas graves de influenza estacional, que a menudo se suma a los ya precarios cuadros clínicos. Otros 76 han sido hospitalizados por Covid (40 en Treviso, 11 entre Montebelluna y Castelfranco y 25 en Vittorio Veneto). “Estaban ingresados ​​en el hospital con infección por el Coronavirus como primer diagnóstico”, especifica el director general de la autoridad sanitaria local. De hecho, ahora hay una tendencia a excluir del total de personas hospitalizadas por otros motivos que también dan positivo por coronavirus, sin ningún tipo de síntomas respiratorios. Por casualidad, estos últimos son seleccionados, pero son bienvenidos a las áreas de reclusión de las salas. En general, Rt permanece por debajo de 1, el umbral más allá del cual la pandemia de Covid se expandirá exponencialmente nuevamente. Ahora el valor medio es 0,81.

pocos tampones

Los puntos Covid en el área de Treviso continúan realizando un promedio de 700 hisopos por día. “Sin embargo, debemos prestar atención a los datos de tendencias, también advierte Benazzi, porque, especialmente durante la temporada navideña, muchas personas se han quedado sin tampones”. Lo cierto es que gracias al deseo de evitar el aislamiento, ya no existe la prisa de antes por hacerse la prueba del coronavirus. En cambio, el interés sigue siendo particularmente alto en los aeropuertos. Incluyendo a Marco Polo de Venecia, Canova de Treviso y Catullo de Verona. Desde finales del año pasado, todos los pasajeros de China deben someterse a pruebas, incluso si previamente se detuvieron en otro lugar. Por su parte, la autoridad sanitaria local de Treviso ya reabrió el hotel Covid del antiguo hotel Guicciardini en Valdobbiadene como medida de precaución.