Fracaso bancario de Svb y shock del mercado: qué hacer con las casas, las acciones, los bonos del gobierno (y el dólar)

Fallas bancarias, mercados preocupantes y contramedidas de la Fed La quiebra del 16th American Bank, el Silicon Valley Bank y el pequeño banco de firmas causó sensación en los mercados de acciones y bonos de todo el mundo, aunque en estos días la fuerte volatilidad afectó también a las bolsas de valores y los mercados de renta fija. Muchas crisis que involucran plataformas de criptomonedas. A medida que aumentan las tasas de interés en 2022, el valor de los valores en la cartera se ha desplomado y, en el caso de Silicon Valley Bank, ha habido una lucha por las sucursales, especialmente para los depósitos no garantizados que superan los $250,000.

Por unanimidad, la Fed intervino de manera rápida y oportuna: los bancos podrían acceder a una financiación de hasta 25.000 millones de dólares, a cambio de garantías de valores que se valorarían a la par (100). Es decir, al valor total de rescate en el que incurrirá al vencimiento y sin incurrir en las pérdidas que podrían incurrir los bonos -si se vendieran en el mercado en efectivo- debido al aumento en las tasas de interés. Después de seis aumentos consecutivos en las tasas de interés de EE. UU., que pasaron de cero a 4,75% en un año, el valor de los bonos cayó hasta en un 20%. Gracias a esta medida federal, los bancos no perderán dinero si venden valores para su cartera.

La red de seguridad está funcionando: después de una pérdida inicial del 3-4%, los mercados bursátiles mundiales se han recuperado. La Bolsa de Valores de Milán cerró el martes con una fuerte subida de 2,36 después del -4% del lunes, incluso si Ftse Mib no logró volver más allá del umbral de 27k puntos. También fuertes ganancias para Europa, con París ganando un 1,86%, Frankfurt un 1,82%, Londres un 1,7% y Madrid un 2,27%. El diferencial Btp-Bund también cayó, cerrando la jornada en 185 puntos básicos, con el bono italiano a 10 años rindiendo a 4,26 en el mercado secundario. Los indicadores estadounidenses son positivos.

Sin embargo, algo ha cambiado: Moody’s rebaja la calificación de los bancos estadounidenses El colapso de Silicon Valley Bank y Signature Bank llevó a Moody’s a rebajar su visión del sistema bancario estadounidense de estable a negativa», para reflejar el rápido deterioro del entorno operativo tras la afluencia de depósitos en Silicon Valley Bank (SVB), Silvergate Bank y Signature Bank (Sny) y las quiebras de Svb y Sny » La intervención de los reguladores estadounidenses debería garantizar los depósitos en los dos bancos, pero “la rápida y significativa disminución de la confianza de los depositantes e inversores bancarios”, según Moody’s, “resalta claramente los riesgos en la gestión de pasivos de los bancos estadounidenses (ALM) exacerbada por el rápido aumento de las tasas de interés. El riesgo es que «los bancos con grandes pérdidas no realizadas en valores y depositantes estadounidenses sin seguro y sin seguro pueden ser más sensibles a la competencia directa o la fuga, con efectos adversos en el financiamiento, la liquidez, las ganancias y el capital». Además, el escenario base de las previsiones de Moody’s es que «continuará el endurecimiento monetario de la Fed, lo que puede exacerbar las dificultades que enfrentan algunos bancos». READ Los crossover son las mejores compras por debajo de 25.000 euros: cuántos coches de carreras hay

Estrategias de ahorro: aumento de bonos estadounidenses La primera reacción de los mercados ante el colapso de Svb Bank fue precipitarse hacia los activos refugio. Y en este caso, los inversores miraban los bonos, especialmente los bonos estadounidenses, como un salvavidas. En solo un día, el índice de bonos de EE. UU. subió un 2,5% en 3 días, lo que es un movimiento masivo para un mercado compuesto por cambios en centavos o décimas de punto por día. “Hay al menos dos buenas razones para comprar bonos del Tesoro de EE. UU. para un inversor con sede en Europa: el rendimiento y el efecto estabilizador de la cartera.. Con tipos que el año pasado sufrieron la mayor y más rápida subida de los últimos 40 años, la renta fija vuelve a ser un área en la que invertir”, explica Claudio Basso, gestor de inversiones de Azimut Investments, con sede en Luxemburgo. “Estados Unidos se encuentra en una etapa muy avanzada del ciclo de subida de tasas, y por varios meses más sería conveniente comprar bonos a dos años con un rendimiento cercano al 4%. Los tipos estadounidenses pronto alcanzarán su nivel máximo, momento en el que sería recomendable pasar al bono del Tesoro a 10 años, actualmente al 3,55 %, ante la caída de los tipos y las plusvalías que se producirán”, confirma Basso. No se esperan cambios muy grandes en el tipo de cambio euro/dólar, ya que incluso las fluctuaciones fuertes no deberían desviarse mucho de la paridad actual de 1,07.

Acciones estadounidenses, recortan posiciones Desde principios de año, los principales indicadores de Wall Street han sido positivos en algunos puntos porcentuales, pero las perspectivas macroeconómicas generan preocupación sobre el deterioro de la situación económica general en los Estados Unidos. “El aumento de las tasas de interés está comenzando a dañar la economía real y es poco probable que las proyecciones actuales de un crecimiento de las ganancias corporativas del 8 % en 2023 se confirmen incluso en un escenario de ‘aterrizaje suave’”, explica Basu de Azimut Investments. . “El mercado está reaccionando muy emocionalmente estos días, con una brecha en el comportamiento de los mercados de acciones y bonos. Por un lado, las acciones están penalizadas: las primas de riesgo se abren y creemos que es normal que sufran correcciones. En cuanto al dólar, vemos una situación de compromiso: por un lado, sigue siendo un refugio seguro; Por otro lado, al ser el epicentro de América, la moneda no se está beneficiando tanto como se podría pensar”, explica Andrea Diletala, Head of Euro Multi Asset en Pictet Asset Management. Refiriéndose a la quiebra de los dos bancos estadounidenses, John Kilduff de Again Capital comentó: «Esta crisis bancaria refuerza el temor a una recesión». Y pese a la estabilidad en Wall Street hoy y las medidas urgentes tomadas por las autoridades estadounidenses el domingo para garantizar los depósitos, «todo esto afecta la confianza de los inversores» en el sistema financiero y «en la economía en general».

“Espero que para fin de año, los índices bursátiles de EE. UU. sean un 5-10% más bajos que los niveles actuales. Quizás Nasdaq mantenga mejor su posición porque ya ha perdido mucho terreno”, concluye Claudio Basso de Azimut Investments. READ en diciembre bajó un 50%

Bonos: Sí para vencimientos cortos de 2-3 años, cuidado con los bonos a largo plazo Los bonos europeos también se beneficiaron del impulso de refugio seguro desatado por la quiebra del banco de Silicon Valley. En pocos días, la valoración se revalorizó unos puntos porcentuales y el rendimiento de los BTP a 2 años pasó del 3,72 % al 3,13 %, excluyendo un repunte de los últimos días. En Europa, como en Estados Unidos, los bonos del Estado y la renta fija en general se están convirtiendo de nuevo en un elemento importante a la hora de crear rentabilidades positivas y estabilidad de cartera”, afirma Claudio Basso de Azimut Investments. Quién advierte sin embargo. La Eurozona está muy por detrás de los EE. UU. en el ciclo de aumento de tasas y esperaría que la tasa final de la Eurozona esté entre 3.5-4%, posiblemente 3.75%.. Eso quiere decir que todavía hay muchas subidas de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, y también porque la inflación “core” en Europa es mucho más alta que en Estados Unidos y es muy difícil abatirla». «La compra de BTP a medio y largo plazo será apropiada a medida que nos acerquemos al nivel final de aumento de precios también en la zona euro», afirma Basu.

Acciones europeas: recortadas, pero no mucho Finalmente, está el misterio de las listas de precios del viejo continente que, a pesar de las condiciones macroeconómicas inestables y los riesgos recesivos, han tenido aumentos dignos desde principios de año con un aumento de entre 5 y 10%. “A pesar de estos resultados, soy más negativo con las acciones europeas que con las estadounidenses, también porque en una recesión provocada por las altas tasas de interés, la economía europea en su conjunto es menos flexible y reactiva que la economía estadounidense”, explica Claudio Basso, director de inversiones. director de Azimut Investments, con sede en Luxemburgo. El rally de las bolsas europeas en los últimos meses ha sido impulsado en gran medida por los bancos, que han publicado una serie de informes trimestrales con excelentes resultados. «Soy neutral en el sector bancario porque el nivel de dividendos pagados por las principales instituciones es muy alto y en Italia los principales bancos pueden ofrecer una rentabilidad por dividendo del 6-7%.. No creo que los flujos de dividendos se vean amenazados en los próximos dos años, sobre todo porque gracias a la subida de tipos de interés, los bancos han recuperado su rentabilidad y sus márgenes de interés. Pero la ralentización económica y la posible recesión también afectarán negativamente a las entidades de crédito”, apunta la gestora del fondo. elEn el contexto del deterioro de los mercados bursátiles, lo mejor es centrarse en los sectores defensivos que son menos sensibles a las tendencias económicas: por ejemplo, alimentos, medicinas y servicios públicos. READ TV, a partir del 21 de diciembre, todos los canales de Mediaset en HD