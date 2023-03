Torregrosa, con Venezuela, otros cinco en el «aviso previo»

Habrá hasta 6 equipos del Pisa Sports Club en la selección nacional. De hecho, será la última jornada del torneo antes de un fin de semana de descanso en la segunda división, dedicado a los retos internacionales. La primera convocatoria de la selección nacional fue Ernesto Torregrosa, que aún no se encontraba en su mejor momento, y el técnico José Néstor Pekerman le convocó para los dos próximos amistosos de la selección de Venotinto ante Arabia Saudí y Uzbekistán, previstos para el 24 y 28 de marzo. respectivamente. Esta es una buena noticia para el jugador, no tanto para el Pisa que tendrá que despedirlo, ya que el cuerpo técnico probablemente hubiera preferido tenerlo al 100% antes que verlo jugar el panorama internacional en dos amistosos. Todavía están en curso varios anuncios para otras selecciones nacionales, entre la reserva y las convocatorias oficiales. Hungría, dirigida por Marco Rossi, que incluye a Adam Nagy, jugará los dos partidos de clasificación para la próxima Eurocopa 2024 en casa, contra Estonia el 23 de marzo y contra Bulgaria el 27 de marzo. En cuanto a la selección húngara, se trata de un nuevo curso que abrió el año pasado tras no poder clasificarse para el Mundial de Qatar 2022. Nagy será de gran importancia en el proyecto de Rossi, ya que también actúa como preparador del nuevo equipo. Si Hjurtur Hermansson es confirmado a través de las preconvocatorias, estará en el grupo islandés haciendo el debut de su viaje clasificatorio europeo. Un partido en casa, contra Liechtenstein, fue el 26 de marzo, mientras que un partido fuera de casa, 3 días antes, contra Bosnia estaba en el calendario. Una discusión aparte para Rumanía, que aún no ha anunciado a sus jugadores, ni siquiera en las preconvocatorias.

Y el «Ikeba Nationala» jugará fuera de casa ante Andorra el 25 de marzo, mientras que recibirá a Bielorrusia el 28 de marzo. Hay tres candidatos a convocar en la plantilla, siendo Marius Marin y Olimpiu Morutan también candidatos por la continuidad con la que juegan los nerazzurri, mientras que la convocatoria de Adrian Rus es cuestionable. Los otros jugadores, propiedad del Pisa, que esperan la llamada son Rocco Goreskin, del Benevento, de la Sub-21 de Croacia, luego Lorenzo Luca (en el Ajax, donde marcó con el equipo B en la última ronda del torneo) y Simone Cannistrelli, en Como, para los próximos partidos de la selección de Italia Sub 21. .

miguel búfalo