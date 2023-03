Quité todo, pero no puedo hablar de eso en el pasado »- Corriere.it

Hace un par de meses escribieron en un periódico que les gustan las «damas de rojo». Concetta Di Gregorio Copiaron el corte de pelo «largo rubio miel». Por la Primera Ministra Giorgia Meloni. No podían saber cuánto le dolería esas palabras, que ahora seguramente desearían no haber publicado nunca. Porque la larga melena rubia de la periodista y presentadora de televisión (la conocida cara de Al aire En la A7) fue y sigue siendo una peluca. No se usa para mostrar sino para ocultar uno de los efectos secundarios más obvios y temidos de los tratamientos contra el cáncer. «Estuve a punto de llamar al director, porque prefiero peinarme, pero ahora estoy usando una peluca, muy parecida a mi cabello una vez», reveló ella misma, entrevistada por Francesca Vagnani en el cuarto episodio de monstruosque se emitió anoche en Rai2.

explicó el ex gerente de unidad de 59 años, quien estaba al frente de la versión europea de reportero de hollywood, un periódico estadounidense que cubre la industria del cine. “Tuve cáncer y me operaron en agosto. He hablado de eso en el pasado porque eliminé todo lo que tenía que eliminar, pero uno nunca puede hablar completamente en el pasado, pero digamos que estamos en el camino correcto”. Sin lágrimas, sin vacilación. Una historia seca y tranquila que llegaba directo al corazón de quienes la escuchaban. Especialmente si hubiera vivido el mismo camino que él.