Final Fantasy 16 es el juego más esperado del mes de junio de 2023

Lo más esperado por el consejo editorial



Final Fantasy XVI presenta un paisaje impresionante

No fue fácil salir ganador de la votación interna Consejo editorial, pero al final, Final Fantasy 16 logra ser el primero, aunque con algunos puntos de diferencia. La curiosidad por ver cómo Naoki Yoshida y compañía lograron distorsionar la estructura típica de la serie es realmente exagerada, por lo que es comprensible cómo un título de Square Enix ha logrado sobresalir por encima de los demás, a pesar de tener competidores feroces y uno en particular que podemos definir como un mamut Tras un examen más detenido, el resultado no fue del todo claro, al menos no en este contexto, pero al final Final Fantasy 16 resultó ser el juego más esperado de junio de 2023 también para el equipo editorial de Multiplayer.it.

Era evidente que le costaba Diablo 4 Tener tantos fanáticos acérrimos aquí es probablemente el principal sospechoso de emerger como el juego más esperado del mes. Su segunda posición fue una sorpresa en algunos aspectos, y quizás algunas ausencias significativas durante la votación también afectaron este resultado, lo que permitió que Final Fantasy 16 prevaleciera.

En cualquier caso, la brecha entre el primer y el segundo lugar fue mínima, lo que demuestra que junio básicamente ve un duopolio entre estos dos partidos. La plataforma claramente se cierra con Street Fighter 6, otro título de proporciones gigantescas que llegará en un mes muy rico: como lo demuestra la entusiasta recepción, aquí nuevamente se trata de un juego verdaderamente extraordinario. Fuera de la plataforma, el único título que finalmente ha aparecido es Amnesia: The Bunker.