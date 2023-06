Iappicino gana en el largo, Fabbri en el peso, Díaz el récord italiano en el triple – Corriere.it

Un récord mundial y tres victorias azul: Yapicino a largo plazo, Herrería en peso, Díaz en triple. El Orphaned Florence Golden Concert de Jacobs es un éxito hecho en Italia The Night Kenyan Faith Devours Kipyegon, brutal en los 1500m, baja de los 3’50» (3’49″11) Ritmo endiablado a pesar de la humedad de la tormenta: Dibaba 3’50″07 se aplasta después de 8 años y se abraza a Sebastian Coe, máximo responsable del atletismo mundial, que logra una de sus mejores hazañas (1’41» ”73 en el siglo IX) 10 de junio ’81, Stade Franchi, a 300 metros de aquí).

200, como era de esperar, es el terreno de conquista para el formidable corredor estadounidense de 19 años.que viajó en el 19″ 89 que hizo estallar a Filippo Torto, cuarto a los 20″ 41: «¡Otra raza corrió!». Por último, pero no menos importante, otro relevista de oro de Tokio es Fausto Desalu, un nuevo corredor del siglo XV.

La Olympia Queen de 4×100 busca una entrada para el Campeonato del Mundo de Budapest el viernes en París: definitivamente ausente del Cuarteto, Se espera confirmación de la presencia de Jacobs en los 100. El campeón holandés Paul no traicionó las 400hs (52″ 43, récord de Golden Gala de 9’00» 71 en la carrera de obstáculos para el etíope Elmaiev de 18 años) y Harrison (2,32) en lo más alto sin Tampere, que no encontró acuerdo de empleo. Lástima: Jimbo en la fiesta no estaba deformado.