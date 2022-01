Fiat Punto, giro del crossover – Mondo Auto

El giro de Fiat Punto potrebbe consumarsi con le form di un crossover o di un B-SUV dalle form più sportive. La gama de Fiat è destinata ad ampliarsi ea modicare la sua struttura nel corso dei prossimi anni con il Lingotto che sta pensando da tempo ad un passaggio verso i segmenti superiori ma il brand continuerà comunque a puntare su quelli più importanti. Il segmento B ad esempio, dove potrebbe collocarsi proprio la nuova Fiat Punto, un ritorno che si vocifera da diverso tempo ma che nelle ultime settimane è tornato in auge proprio in seguito alle parole di Olivier Francois.

Il CEO del marchio torinese ha infatti parlato dell’ampliación de la gama de Fiat Panda, sottolineando che non tutte le sue declinazioni si chiameranno allo stesso modo e lasciando intentere che ci sia spazio per l’utilizzo di nomi già noti in passato. Punto e Uno sono dunque i candidati già accreditati a tornare su strada, con la prima che al momento sembra essere in vantaggio. Non appena si è consumata la fusione tra FCA e PSA, la nascita de stellantis ha alimentado subito i rumores riguardo i futuri modelli che Fiat avrebbe potuto presentare o rilanciare grazie alle sinergie interne e alla condivisione tecnologica. Pochi mesi dopo la nascita del nuovo gruppo anche dalla Francia si sono fatte più insistenti le voci di un possibile ritorno di Punto, con la vettura Fiat pronta a sfruttare la stessa piattaforma che attualmente epelge Corsaot 8.

Portare su strada un modello analogo però creerebbe inevitablemente una concorrenza interna che non gioverebbe di certo all’ultima arrivata ma nemmeno alle vetture già su strada. Se tuttavia la scelta per la futura generazione di Punto ricadesse su un crossover oppure un SUV compatto sportivo, ecco che si aprirebbe nella gamma di Stellantis one spazio molto interessante per un modello quasi inedito. Nei giorni scorsi è stato pizzicato su strada un muletto che secondo alcune fonti sarebbe proprio quello del futuro B-SUV de Fiat, un veicolo destinato a nascere in Polonia, sulle linee dove verranno assemblate anche la baby Jeep e Alfa Romeo Brennero. Per avere maggiori informazioni a riguardo bisognerà aspettare il 1 marzo quando Stellantis presenterà il suo piano industriale e svelerà i nuovi modelli per i suoi 14 brand facendo chiarezza sulle possibilità di vedere generazatione una.

Foto: renderizado Kleber Silva