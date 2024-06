Fedez discute con Diego Nasca. La acusación contra el rapero: “Viniste a golpearme con tres personas por un comentario en las redes sociales”.

Parece que el Fidesz, especialmente recientemente, no puede distanciarse de la polémica. El último, en orden cronológico, se relaciona con una disputa social que se desató con el rapero Diego Nasca, quien lo acusó de agredirlo a raíz de un comentario que dejó bajo una publicación en las redes sociales. Todo comenzó gracias a una transmisión en vivo de Twitch realizada ayer 6 de junio, donde Fedez le contó al streamer Grenbaud su versión de los hechos relacionados con la pelea con Naska. Esto sería una defensa de su honor y de sus hijos.

Versión Fidesz

“¿Quieres saber del cachetazo que recibió Diego Nasca? Te lo explico tranquilamente – inició Fedez la transmisión en vivo -. De manera vulgar, un amigo de ellos, cuyo nombre ni siquiera sé, hizo un post diciendo que estaba teniendo sexo con mi esposa y que mis hijos deberían llamarlo papá, y Diego Nasca lo comentó entre risas. Simplemente le pregunté qué lo hacía reír y le pedí que se disculpara conmigo, hermosa niña. «Para mí, podemos tener todos los problemas del mundo, en el momento en que te involucras en algo tan vil, donde alguien mete a mis hijos en la mezcla, eso es lo que soy».

versión nazca

De hecho, según el coprotagonista de esta historia, las cosas fueron muy diferentes: «Buenos días chicos, esta mañana vi unos TikToks y leí algunas cosas – Empecé como ermitaño en un vídeo publicado en las redes sociales – Quería Te lo digo, si no… Ya sabes… ¿Sabías que si comentabas con sorpresa un post sobre alguien – porque estamos hablando de sorpresa, la foto no era de risa, era una foto de sorpresa (…) – ¿Podría venir la persona en cuestión y golpearte? ¿Con otras 3 personas, 3 vs 1? Media sierra…” Por el momento, no hay respuesta del exmarido de Chiara Ferragni. Por otro lado, la influencer comenzó a seguir a Diego Nasca en las redes sociales luego de la ruptura con Fedez.

Lea también: