Prueba Renault Captur, ficha técnica, opiniones y dimensiones 1.6 E-Tech 145 esprit Alpine

tenaz

Sólido con su gente Su longitud es de 424 cm.Versátil gracias al sofá deslizante que proporciona más espacio para personas o equipaje, y con una amplia gama de motorizaciones, incluidas híbridas o GLP, Renault captur Es un crossover capaz de cubrir diferentes necesidades. En esta versión Actualizado Es reconocido por Antes Completamente rediseñado y más masivo. Los faros finos son aquellos que tienen una parrilla estrecha con decoración gráfica A Flecha (Ensancha visualmente el frontal) que toma la forma del rombo del logo de Renault en el centro. La misma solución estética que las atractivas luces de circulación diurna a ambos lados del parachoques. El capó es fuerte y de forma plana, excepto por grandes protuberancias en los lados. El resto de la carrocería prácticamente no ha cambiado, con unos flancos esbeltos y estilizados gracias a inserciones de colores contrastantes en la zona inferior. el grupo comienza Culo Tiene los mismos faros pero una nueva cubierta transparente enfatiza su forma de «C» original.

Cuatro motores

Volver a los motores renovables Renault captur, se puede elegir entre un motor de gasolina turbo de tres cilindros 1.0 de 90 CV o incluso GLP (101 CV). En ambos casos la caja de cambios es manual de seis velocidades. Incluso hay dos versiones híbridas. El coche híbrido suave más cool con motor de gasolina 1.3 turbo de 158 CV y ​​caja de cambios de doble embrague o Híbrido completo para pruebas Con un motor de gasolina de 1.6 litros de 94 CV y ​​un motor eléctrico de 49 CV: pueden trabajar juntos, entregando 143 CV, o por separado. La caja de cambios automatizada dispone de 4 marchas para el modo híbrido, más 2 más para el modo eléctrico. Sin sincronizadores, cuenta con dos embragues delanteros: una segunda unidad DC de 24 CV, que también actúa como motor de arranque, se encarga de hacer coincidir las revoluciones de las ruedas con las del 1.6 para engranar las marchas. Una batería de iones de litio de 1,2 kWh ubicada debajo del piso del maletero alimenta el sistema híbrido.

La abuela es Función de ahorro electrónico (activado por el botón situado a la izquierda del salpicadero) que mantiene la carga de la batería al menos al 40%. Esto debería evitar las limitaciones anteriores de Captur, que a batería baja Era un poco difícil en caminos cuesta arriba debido a la limitada contribución del motor eléctrico (de hecho, se conducía sólo con gasolina). Otras innovaciones desde el punto de vista técnico se refieren a la calibración de la dirección asistida eléctrica, los ángulos de suspensión y, para los modelos híbridos, diferentes amortiguadores. todos los cambios Su objetivo es hacer que la conducción sea más flexible y receptiva. Además, el sistema está disponible para el coche híbrido completo de la gama Tecno. puño extendido (350 euros con neumáticos para todas las estaciones): A los cuatro modos de conducción de serie empezando por la configuración Techno (Eco, Sport, Confort y modo personalizable) se añaden dos modos más (Nieve y Todo terreno), que intervienen más que nada. . Acerca del ESP Facilita la navegación en superficies resbaladizas e irregulares.

Desde 22.250€

El renovado Renault captur Ya está a la venta con precios a partir de 22.250 euros para el motor de gasolina 1.0 de 90 CV en el modelo Evolution con climatización manual, sistema multimedia con pantalla de 10,4 pulgadas, Android Auto y Apple CarPlay, además de claves de ayuda a la conducción, incluido el cambio automático. Los frenos de emergencia pueden «ver» a peatones y ciclistas. En cuanto a la versión full hybrid de la prueba, que con la misma configuración cuesta 2.300 euros más que la soft hybrid, es decir los precios El precio comienza en 29,650 para el Tecno con rines de 18 pulgadas, control de clima automático y carga inalámbrica para teléfonos. Nueva configuración Eespíritu alpino de los costos de las pruebas 32.450€Se caracteriza por su personalización deportiva, llantas de 19 pulgadas, y es el único que ofrece de serie dos novedades en el habitáculo: un salpicadero digital de 10,2 pulgadas (7 pulgadas en el resto de versiones), configurable y que además muestra todo el espacio. – la pantalla del mapa de navegación y el sistema multimedia integrado en ella. Android para cochesQue incluye servicios de Google y navegador (800 euros de tecnología).

Es cómodo

Además de las dos nuevas pantallas, se ha renovado el diseño interior Renault captur Cuentan con bonitas fundas textiles hechas en parte con materiales reciclados. La disponibilidad de espacio siempre es más que buena y el sofá que se desliza 16 cm resulta útil: cuando está totalmente adelantado, se elimina el resto de patas y se forma un hueco en el suelo del maletero, donde se colocan los pequeños objetos que puede caerse de dimensiones. cómodo Puesto de conducción Demasiado alto y con un asiento demasiado incómodo. Los controles secundarios están bien dispuestos, como la fila de botones debajo de la pantalla en la consola y, para el híbrido completo, la corta palanca de cambios elevada en el túnel: en la zona inferior hay un gran compartimento que contiene la carga por inducción del teléfono. Solo secreto ahí Capacidad del maletero Híbrido total: Con el sofá «hasta el final», la compañía habla de 326 litros que crece hasta los 440 litros empujándolo hacia adelante. Mejor capacidad que otros modelos: 422 y 536 litros respectivamente.

Dócil en lugar de morder

Respaldado por llantas de 19 pulgadas y balanceo limitado Renault Captur 1.6 E-Tech Esprit Alpine Se mueve rápidamente en las curvas y tiene altos límites de agarre. Cuando se excede, el sistema ESP interviene decisivamente, pero no de repente, devolviendo el eje trasero a su cauce. Sin embargo, a pesar de sus 143 CV, el Renault Captur full hybrid no debe conducirse de forma agresiva (por eso se prefiere el híbrido suave), sino de forma suave, como Carrera tranquila Incluso con pasos enérgicos. Si la batería está cargada, el impulso motor electrico Le da una gran mano al 1.6 atmosférico y la respuesta es lista, con mucho cuerpo desde bajas revoluciones, pero no enojada. Sin embargo, unos pocos kilómetros de conducción maravillosa fueron suficientes para llevar la «batería» casi a cero. El impulso definitivamente ha caído Porque al 1.6 por sí solo le falta un poco el aliento. Por este motivo, posteriormente introdujimos la función E-Save en la prueba y de hecho la carga nunca bajó de forma preocupante (pero al ‘trabajar’ más los cuatro cilindros el consumo aumenta).

La ayuda también proviene del modo B (freno), que se puede seleccionar mediante la palanca de cambios: cuando se suelta, frena el coche con más fuerza para recargar la batería. En cuanto a la caja de cambios automática, sin modo manual (que sí está presente en el híbrido suave), funciona correctamente en conducción relajada, con sobremarcha ocasional. Tiene algunas dudas Durante la aceleración mantiene el 1.6 durante mucho tiempo, cuando ya no puede empujar más y se vuelve más ruidoso. El pedal del freno está bien modulado y la dirección no es demasiado ligera y tiene una precisión notable. El confort está bien: el aislamiento acústico es eficaz y la suspensión no transmite ningún impacto salvo en los baches más pronunciados. Como para consumoEn las pruebas no urbanas, la computadora de a bordo a veces indicó una conducción silenciosa y otras veces excelente. Aproximadamente 16 km/l.