Facturación, hasta incrementos máximos: Electricidad en un +60%

Súper facturas e incrementos

– El presidente Stefano Bisegini explicó que el aumento máximo ordenado por la autoridad es parte de «el cuadro relevante de diversidad en el que se está remolcando todo el sistema. El tema del ahorro de energía o la mejora de la eficiencia energética es hoy más relevante que nunca». En cuanto a las tarifas de gas, Arera ha optado por actualizarla cada mes, no cada tres meses, de alguna manera después y no atrás: por lo que la próxima actualización será en los primeros días de noviembre, con variaciones de precios separadas de las de ‘electricidad’. ‘. De hecho, la autoridad ya no se referirá a Ttf en el mercado de Ámsterdam sino a los precios medios reales del mercado mayorista italiano PSV, que son mucho más bajos.

Cingolani: Proceder con el establecimiento de un precio tope

– Ante una situación cada vez más alarmante, Cingolani presiona a la Comisión de la Unión Europea, que finalmente fue convocada el 30 de septiembre para formalizar sus propuestas contra la energía cara, y en entrevista con «La Prensa», explica: «La carta que tenemos es una escritura de rock también porque está firmada por muchos países, incluidos algunos países muy grandes como Francia, España y Polonia.

Facturas y actualizaciones –

Algunos consumidores critican a Arera por optar por actualizar sus facturas mensualmente porque solo favorecerá a las empresas. «La Autoridad – dice el Ministro – está revisando algunos mecanismos precisamente porque es la primera en darse cuenta de la gran complejidad de la situación creada por una economía de guerra real. Arera siempre trabaja en beneficio de los usuarios, por lo que tiendo principalmente a, sin embargo, el problema es que la bolsa de gas en amsterdam no esta funcionando: ttf no refleja para nada la situacion del mercado y los precios no son nada normales por eso tenemos que introducir un precio maximo para la energia lo minimo que se produce a partir de renovables las fuentes se separa del precio del gas”.