La crisis migratoria es peor que la crisis ucraniana

11 millones de cubanos a oscuras tras apagón general

Las fuertes lluvias provocadas por el huracán Ian provocaron cortes de energía en toda la isla, según medios estatales. Los apagones debido a fallas en viejas centrales eléctricas han sido largos y frecuentes durante meses en Cuba, pero desde anoche la isla de 11,2 millones de habitantes ha estado sin electricidad. La Unión Estatal de Electricidad (UNE) aseveró que «ninguna zona del país tiene luz por una ‘falla’ relacionada con las condiciones meteorológicas por el paso del huracán Ian».

La empresa indicó en un breve comunicado de prensa que «el sistema eléctrico nacional se encuentra en una situación excepcional, ya que no hay producción de energía eléctrica (no hay servicio de energía eléctrica para el país)». Según Juventud Rebelde, el crack se produjo a las 17:57 hora local. “Actualmente se está trabajando para reconectar el sistema, y ​​el trabajo continuará hasta el miércoles (editor de hoy)”, dijo Lázaro Guerra, director técnico de la empresa. «No hay servicio de electricidad en ningún lugar del país en este momentoDijo la guerra ayer en el noticiero de máxima audiencia de la televisión cubana.

En Cuba, la electricidad solo está disponible para unas pocas personas que tienen generadores de gasolina en sus casas u oficinas. Los apagones —debido a averías y fallas de viejas centrales eléctricas, y falta de combustible y mantenimiento programado— han sido largos y frecuentes durante meses en Cuba, sin embargo, en ningún momento ha habido apagones en todo el país.

Maduro le dice a Naciones Unidas que la crisis de migrantes venezolanos está mal

El dictador participó en una sesión interactiva con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Misión Independiente de Conocimiento sobre Venezuela, que denunció en un informe detallado en los últimos días cómo el régimen socialista cometió atroces crímenes de lesa humanidad para reprimir cualquier disidencia, y aprovechó para amenazar los que votan por la renovación de la misión con medidas «políticas y diplomáticas». Además, también mencionó que Crisis de migrantes venezolanos “Era todo: millones de inmigrantes fantasmas”. Además de los «inmigrantes fantasma», se estima que en agosto de 2022, más de 6,8 millones de venezolanos, una cuarta parte de la población total del país, huyeron del país.

La crisis migratoria venezolana ya ha superado a la crisis siria, y es Igual solo a los de Ucrania. El sábado pasado, durante la 77 sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el canciller del régimen de Maduro leyó una carta firmada por el dictador en la que calificó la crisis migratoria como «desencadenada» y culpó a su régimen de las sanciones estadounidenses. Desde el extranjero, dijo, el 60 por ciento de los inmigrantes venezolanos han regresado al país. Una mentira sensacional, pero siguiendo la línea de Maduro que niega la crisis, Diosdado Cabello, oficial del Partido Unido Socialista de Venezuela (PSUV) y presunto capo de la droga, Ayer se burló de la crisis migratoria en la televisión. «Es como esta historia de migración en la Selva del Darién. Darién tiene mejor wifi que varias zonas de Venezuela. Transmiten en vivo desde cualquier parte del Darién. Y uno dice: ¿Por qué?», ​​dijo Cabello.

El derrocamiento de la comunidad extremista judía en México

El grupo había estado bajo vigilancia durante meses por un escuadrón israelí y la policía mexicana. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel dijo que dos miembros de la secta «Lev Taher» fueron arrestados bajo sospecha de trata de personas y delitos sexuales graves, incluida la violación. Un niño de tres años fue sacado del complejo y trasladado en avión a Israel. Lev Tahor (hebreo para Pure Heart) es conocido por prácticas extremas y la imposición de una estricta disciplina a los miembros. Apoya el matrimonio precoz, impone penas severas por transgresiones menores y exige que las mujeres y niñas de hasta tres años se cubran por completo. Las restricciones le valieron al grupo el apodo de los talibanes judíos, debido a la aparente similitud con el código de vestimenta impuesto por el grupo islamista radical sunita que controla Afganistán.

Pablo Manzo, 28 de septiembre de 2022