¿GTA 6 costará más de $ 2 mil millones? No son buenas noticias – Nerd4.life

GTA 6 Definitivamente será un juego particular desde el punto de vista de la producción. Es una secuela de uno de los juegos más vendidos de todos los tiempos y, junto con GTA Online, uno de los servicios en vivo más exitosos del mercado actual. Cuando salga, será un evento de caviar y champán, que llamará la atención de las audiencias estridentes, por lo que es natural que un editor como Take-Two invierta grandes sumas en él, tratando de hacerlo impecable. Después de todo, tiene perspectivas de colección faraónica. Así dijo el hecho de que un juego puede alcanzar cuesta dos mil millones de dolaresComo sugirió el hacker de Rockstar Games, puede ser perjudicial para toda la industria y para la percepción de muchos jugadores de los videojuegos, que ya está enormemente distorsionada.

El principal problema es que los nuevos Rockstar Games probablemente dictarán Básico Lo cual sería simplemente inalcanzable, porque no está tanto relacionado con la capacidad de los desarrolladores, sino sobre todo con el precio que se paga por la mejor tecnología, la más cara de ellas. El peligro es que a partir de GTA 6 no haya vuelta atrás y las expectativas de la audiencia cambien hasta el punto de volverse más irreales de lo que ya son.



¿GTA 6 subirá el listón y enojará aún más a la audiencia?

Para darse cuenta de esto, basta con echar un vistazo a cómo se ha recibido a Saints Row últimamente. El problema no es que no sea simpático (legítimo), sino que muchos han hablado de él como una mini producción, no como Triple A. Sin embargo, el hecho de que para el saldo deba vender dos millones de copias, que se deben sumar al dinero gastado en la PC exclusivamente en Epic Games Store, debería indicar cuánto cuesta producirlo. ¿Qué doble producción puede soportar tales riesgos? A pesar de esto, la bienvenida se reservó para el producto económico, porque muchos no pudieron familiarizarse con ciertos valores de producción, incluso si estuvieran presentes.

No quiere decir que los valores de producción determinen la calidad del juego. Sin embargo, son significativos en cuanto a la forma en que un gran segmento de jugadores ven los videojuegos, tanto que, por poner otro ejemplo, todavía hay quienes no han captado del todo el lado gráfico de Elden Ring, a pesar de los premios. , ventas y reconocimiento público. Para algunos, se siente como una herida que no quiere cerrarse, una especie de abuso personal. Desafortunadamente, el temor es que producir dos mil millones de dólares solo exacerbe la situación, lo cual es innecesario.