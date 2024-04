Fabrizio Corona: “Sophie Codigioni y Antonella Fiordelese ganan 15 mil euros al mes aunque no tienen ningún talento excelente”.

En una entrevista en el podcast “Invoice Invoice”, el exfotógrafo explica que colaboró ​​con los dos influencers y los lanzó al mundo del entretenimiento.

Fabricio CoronaEn entrevista en el podcast «Fatturare Fatturare Fatturare» habló de la colaboración anterior que tuvo con Sophie Codigioni y Antonella Fiordelisi Se atribuyó el mérito de su primera aparición en un reality show. El ex rey de los fotógrafos. También habló sobre las ganancias de los influencers a través de la colaboración con las redes sociales: «Érase una vez el mito americano, el mito de los que ganan dinero de la nada. Hoy es diferente, Muchos niños en Instagram se están haciendo ricos a través de diversas actividades”. Corona luego continuó: “Entonces hay muchas tonterías, pero hay números y muchos de ellos realmente están ganando dinero. Te daré dos ejemplos de influencers habituales: Sophie Codigioni y Antonella Fiordelisi. En estos casos estamos hablando de dos personas muy corrientes, no dotadas de excelentes cualidades de belleza o inteligencia. Son personas con las que he trabajado y también presentes en reality shows. Ambos ganan entre 10 e incluso 15 mil euros al mes por patrocinios en Instagram. “Se trata de chicas jóvenes, de poco más de 20 años, que reciben unos 15.000 euros al mes por esta atención”.

Luego concluyó diciendo: “Para un titular de dos o tres títulos universitarios ganar 3.000 euros al mes es mucho dinero. El juez recibe 1.500 euros al mes. Por diferentes montos hay que aumentar, uno de los jueces más importantes gana 10 mil y un juez de casación gana 30 mil. Pero éstas son personas con un poder tremendo. El Presidente de la República recibe 200 mil euros al año.