Mira el video real del eclipse solar publicado por la NASA

La NASA ha publicado imágenes surrealistas de un eclipse solar en Marte, y sí… es muy diferente al de la Tierra

Al igual que la Tierra, Marte también experimenta momentos en los que sus lunas proyectan sombras sobre su superficie. Pero los «eclipses» en Marte, capturados por las naves espaciales Opportunity, Curiosity y ahora Perseverance de la NASA, son muy diferentes a los de la Tierra. lunas de marte, Fobos y Deimosgirando alrededor del planeta en sucesión 7.65 y 30.35 horas, Un abrir y cerrar de ojos si tenemos en cuenta los 27 días de nuestra luna. También son mucho más pequeños y tienen una apariencia considerablemente menos “uniforme”.

Marte y sus eclipses

Crédito: NASA

Teniendo en cuenta estas propiedades, los que ocurren en Marte técnicamente no son eclipses como los conocemos aquí en la Tierra, sino Tránsito Cual No bloquean completamente la luz solar. Cuando las lunas de Marte se colocan entre el Sol y los observadores potenciales en Marte, no cubren completamente la estrella como lo hace la Luna. Durante un eclipse solar total en la Tierra, El disco lunar cubre completamente el disco solar.Aunque en realidad la Luna es mucho más pequeña. Esto sucede por una coincidencia muy especial: Nuestro Sol y nuestra Luna tienen el mismo diámetro aparente. Esto significa que cuando se observan los dos objetos en nuestro cielo, parecen tener aproximadamente el mismo tamaño. Este tamaño puede variar ligeramente, porque sus órbitas no son perfectamente circulares y, por lo tanto, sus dimensiones pueden parecer ligeramente mayores o menores dependiendo de sus posiciones orbitales. Volviendo a Marte, el siguiente vídeo nos muestra cómo se ve el tránsito a los ojos de nuestro querido amigo Perseverance.

El extraño efecto de Fobos

De las dos lunas, Fobos tiene la silueta más grande y capaz. Bloqueando hasta el 40% de la luz solar.. Deimos, mucho más lejos y más pequeño, bloquea mucha menos luz. Durante los distintos tránsitos, los científicos notaron un «efecto extraño» en el planeta durante el tránsito de Fobos. Aterrizaje Perspicacia MarteUn observatorio diseñado para medir la actividad sísmica, Se inclina ligeramente durante estos eventos. La razón de esta débil tendencia se ha atribuido a: Deformación de la superficie de MarteResultado muy leve Efecto refrescante porque Disminución temporal de la radiación solar.

fuente