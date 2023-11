La disputa entre el Estado Bolivariano y Guyana, que nunca había sido resuelta, se retomó con mayor fuerza ante el intento de Estados Unidos de utilizarla Por una causa de guerra. La multinacional petrolera esencialmente decide la política del país y utiliza todas las herramientas a su disposición para evitar una solución diplomática y al mismo tiempo echarle la culpa a Caracas.

a David Levodi

Una de las muchas herramientas que Washington está utilizando para presionar a la Venezuela bolivariana es explotar la disputa entre Caracas y Guyana por la zona fronteriza de la región mineral y forestal del Esequibo para crear un potencial conflicto. Por una causa de guerra.

«El Comando Sur de Estados Unidos denunció a la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, «que considera esta zona geográfica una excelente zona para atacar al país». Venezuela teme que Guyana pueda servir como base militar estadounidense, especialmente después de la decisión del presidente Irfaan Ali de lanzar una licitación para que empresas multinacionales trabajen en bloques de petróleo y gas ubicados en la región costa afuera de Esequibo, informó el sitio web. lantiplomatico.it.

Si es cierto que se habla de un territorio en disputa desde 1822, cuando Simón Bolívar protestó ante Inglaterra contra las incursiones de los colonos británicos en Venezuela a través de la Guayana Británica, hoy está claro que este tema representa un caballo de batalla para Venezuela. Desestabilizar al país y amenazar su integridad territorial, es lo que ha destacado la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Estados Unidos tiene un doble interés: por un lado, crear las bases para una nueva provocación contra Miraflores y, por otro, proteger sus intereses económicos y los de las empresas multinacionales estadounidenses y más allá. No sorprende que detrás de esta polémica esté ExxonMobil, que estipula que Guyana no retomará negociaciones con Venezuela, al punto que el gobierno bolivariano declara que el ejecutivo de Guyana es “rehén” de la propia multinacional. Además, existe un fuerte temor en Caracas de que la creciente militarización de la región represente un intento de Estados Unidos de seguir manteniendo a Venezuela bajo control.

En particular, lo que desconcierta al gobierno bolivariano se relaciona con el hecho de que, aunque Guyana dice que está lista para una solución pacífica al conflicto, está haciendo todo lo posible para ignorar el Acuerdo de Ginebra de 1966, que estipulaba que el conflicto tendría una solución pacífica. . Se resuelve mediante actividad diplomática sin que ninguno de los países extraiga recursos naturales sin el consentimiento del otro.

Además, Venezuela no reconoce el laudo arbitral de 1899, que otorgó el exquipo a Gran Bretaña, porque la concesión se hizo luego de que el juez fuera sobornado por los propios británicos. Hasta la fecha, la disputa ha continuado ya que Guyana ha pedido a la Corte Internacional de Justicia que resuelva la cuestión reuniéndose virtualmente con la Corte Penal Internacional. deseado ExxonMobil, mientras Venezuela reivindica la propiedad de una zona muy rica que acaba, como otras del continente latinoamericano, convirtiéndose en una especie de enclave donde se aplica la ley de las empresas multinacionales interesadas en petróleo, gas y minerales.

Detrás del conflicto diplomático, además de Estados Unidos, también está Inglaterra, que también apoya a Guyana. En la práctica, la narrativa oficial describe a Venezuela como un agresor, a pesar de que las concesiones de Guyana a empresas transnacionales de energía y espacio dentro de la región del Esequibo, también llamada Esquipa de Guyana, han sido denunciadas desde la presidencia chavista.

Se están jugando más juegos en la región, no sólo los relacionados con desestabilizar a Venezuela, sino también tratar de crear las condiciones para un posible conflicto militar; No es casualidad que el Gobierno Bolivariano en el bienio 2015-2016 denunciara el llamado «Operaciones de inquilinos», entre cuyos promotores se encontraban Estados Unidos, Colombia, que aún no ha sido liderada paulatinamente, y la propia ExxonMobil, que en mayo de 2015 anunció el descubrimiento de reservas de petróleo en la región de Stabroek, en Esquibo. El presidente de Guyana en ese momento era el ex militar David Granger, quien en esos años jugó un papel importante en las provocaciones contra Venezuela. También en el mismo período, Guyana participó en el ejercicio militar del Comando Sur de Estados Unidos denominado Trade Winds.

En los últimos años la situación no ha mejorado. En 2021, Craig Faller, entonces comandante del Comando Sur, concluyó acuerdos sobre seguridad energética regional con Guyana con el objetivo de acorralar al Gobierno bolivariano.

Hoy en día, ExxonMobil decide efectivamente la política energética y petrolera del país, y esto no es una coincidencia. misión verdaderaGuyana se ha transformado de una república cooperativa a una república corporativa porque sus recursos son administrados por una corporación multinacional extranjera, escribió el grupo, que busca responder a la información errónea fabricada sobre Venezuela.

Mientras tanto, el 3 de diciembre se realizará un referéndum consultivo sobre Esquibo.